В Україні хочуть повернути графу «національність» у паспорті та свідоцтві про народження

Графу «національність» хочуть повернути в українські документи на добровільній основі — зареєстровано петицію.

В Україні зареєстрували петицію з пропозицією повернути графу «національність» до свідоцтва про народження та паспорта громадянина України.

Автори звернення пропонують відновити можливість зазначення етнічного походження у документах — як у паспорті у формі книжечки, так і у вигляді додаткового текстового поля чи електронного тегу в ID-картці та застосунку «Дія». При цьому внесення таких даних пропонують зробити виключно добровільним — за бажанням громадянина або батьків дитини.

У петиції зазначається, що відсутність офіційної фіксації національності, на думку авторів, ускладнює реалізацію права на національну самоідентифікацію, а також створює труднощі для громадян України за кордоном під час підтвердження етнічного походження чи дослідження родоводу.

Крім того, ініціатори звернення №41/009939-26еп вважають, що повернення графи «національність» сприятиме збереженню історичної пам’яті, культурної спадщини та національної ідентичності.

Автори петиції закликають Кабмін розробити зміни до нормативних актів, які регламентують зразки паспорта громадянина України та свідоцтва про народження, а також забезпечити технічну можливість відображення інформації про національність у цифрових документах у застосунку «Дія».

