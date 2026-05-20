  1. В Україні

В Україні хочуть повернути графу «національність» у паспорті та свідоцтві про народження

16:40, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Графу «національність» хочуть повернути в українські документи на добровільній основі — зареєстровано петицію.
В Україні хочуть повернути графу «національність» у паспорті та свідоцтві про народження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зареєстрували петицію з пропозицією повернути графу «національність» до свідоцтва про народження та паспорта громадянина України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Автори звернення пропонують відновити можливість зазначення етнічного походження у документах — як у паспорті у формі книжечки, так і у вигляді додаткового текстового поля чи електронного тегу в ID-картці та застосунку «Дія». При цьому внесення таких даних пропонують зробити виключно добровільним — за бажанням громадянина або батьків дитини.

У петиції зазначається, що відсутність офіційної фіксації національності, на думку авторів, ускладнює реалізацію права на національну самоідентифікацію, а також створює труднощі для громадян України за кордоном під час підтвердження етнічного походження чи дослідження родоводу.

Крім того, ініціатори звернення 41/009939-26еп вважають, що повернення графи «національність» сприятиме збереженню історичної пам’яті, культурної спадщини та національної ідентичності.

Автори петиції закликають Кабмін розробити зміни до нормативних актів, які регламентують зразки паспорта громадянина України та свідоцтва про народження, а також забезпечити технічну можливість відображення інформації про національність у цифрових документах у застосунку «Дія».

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Україна петиція

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]