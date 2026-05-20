  В Україні

НБУ посилив контроль за платежами: що зміниться для банків, ФОПів і онлайн-розрахунків

16:30, 20 травня 2026
Регулятор розширив обсяг даних у платіжних операціях, уточнив правила еквайрингу для фізосіб і посилив вимоги до інформування користувачів.
Національний банк України повідомив про внесення змін до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, включно з платіжними картками. Мета змін — підвищення прозорості платіжних операцій під час надання послуг еквайрингу.

У НБУ зазначають, що нововведення спрямовані на протидію використанню платіжної інфраструктури у протиправних схемах, запобігання міскодингу (підміні коду категорії діяльності торговця), а також на детінізацію економіки та посилення захисту прав користувачів платіжних послуг.

Розширення даних про платіжні операції

Національний банк розширив перелік обов’язкової інформації, яка передаватиметься емітенту платіжного інструменту та буде доступною користувачу.

Зокрема, еквайр зобов’язаний передавати дані про отримувача платежу:

  • для юридичних осіб — код за ЄДРПОУ;
  • для фізичних осіб-підприємців — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб із відповідною відміткою).

Водночас НБУ дозволив у випадку оплати житлово-комунальних послуг зазначати код ЄДРПОУ еквайра замість даних кожного окремого постачальника. Це має спростити проведення платежів, які охоплюють кількох отримувачів.

Регулятор наголошує, що ці зміни дозволять точніше визначати отримувача коштів, зменшити ризики міскодингу та покращити інформування користувачів про платіжні операції.

Нові правила еквайрингу для фізичних осіб

Окремо Нацбанк визначив умови, за яких еквайр може надавати послугу фізичним особам, а також встановив перелік інформації, яка передається емітенту під час таких операцій.

Йдеться про ситуації, що вже поширені на ринку, зокрема волонтерські збори, продаж товарів і послуг через онлайн-платформи та оплату чайових у закладах.

Еквайринг може надаватися фізичним особам, які:

  • офіційно зареєстровані як волонтери;
  • мають договірні відносини із суб’єктом господарювання, з яким еквайр уклав договір (наприклад, продавці вживаних товарів на платформах або працівники сфери обслуговування).

У НБУ зазначають, що ці норми мають зробити вже існуючі практики більш прозорими та безпечними, не обмежуючи при цьому користувачів платіжних послуг.

Нові вимоги до чеків і інформування користувачів

Змінами також розширено перелік обов’язкових реквізитів платіжної квитанції. У ній обов’язково мають зазначатися дані про отримувача, сума комісії, призначення платежу та код категорії діяльності торговця (MCC).

Крім того, еквайр зобов’язаний інформувати користувача про своє повне найменування ще до початку ініціювання онлайн-платежу.

У НБУ наголошують, що це має підвищити прозорість розрахунків і рівень захисту прав користувачів.

Впровадження змін

Відповідні норми затверджені постановою Правління НБУ від 14 травня 2026 року №51, яка набирає чинності з 20 травня 2026 року.

Учасники платіжного ринку мають привести свою діяльність у відповідність до нових вимог протягом шести місяців після набрання чинності документом.

