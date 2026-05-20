Конкурс до Харківського апеляційного суду: 4 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 19 травня Комісією ухвалено такі рішення:
Смокович Михайло Васильович - 725,6 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Качаленко Євген Володимирович - 754,45 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Лисиченко Світлана Миколаївна - 731,9 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Уварова Юлія Валеріївна - 720,9 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.