Конкурс до Харківського апеляційного суду: 4 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 19 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Смокович Михайло Васильович - 725,6 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Качаленко Євген Володимирович - 754,45 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Лисиченко Світлана Миколаївна - 731,9 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Уварова Юлія Валеріївна - 720,9 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

