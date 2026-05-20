РФ має 5 сценаріїв розширення війни через північ України — Зеленський анонсував посилення Чернігівсько-Київського напрямку

Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до кількох сценаріїв розширення війни РФ через північ, зокрема із можливим використанням Білорусі, та враховує дані про підготовку Росією нових мобілізаційних заходів ще на 100 тисяч осіб.

фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили дані українських розвідок щодо можливих наступальних дій РФ на Чернігівському та Київському напрямках. За словами глави держави, Україна готує відповіді на всі потенційні сценарії дій ворога та посилює угруповання сил на півночі країни.

Як повідомив Зеленський, окрему увагу приділили ризикам використання Білорусі для розширення російської агресії. Президент доручив Міністерству закордонних справ підготувати додаткові дипломатичні заходи впливу щодо Мінська, а українським спецслужбам поставлено відповідні непублічні завдання.

Також на Ставці обговорили підготовку нових українських далекобійних санкцій проти РФ та механізми посилення тиску на Москву для зменшення рівня агресії.

Крім того, українська сторона взяла до уваги інформацію про можливу підготовку Росією нових мобілізаційних заходів із залученням ще 100 тисяч осіб. Водночас, за оцінкою Києва, наразі РФ не має достатнього потенціалу для прихованої мобілізації такого масштабу, тому можливі інші політичні кроки з боку Кремля, зокрема подібні до нещодавніх рішень щодо Придністровського регіону Молдови.

«Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював», — наголосив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.