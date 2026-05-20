  1. В Україні

РФ має 5 сценаріїв розширення війни через північ України — Зеленський анонсував посилення Чернігівсько-Київського напрямку

15:33, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до кількох сценаріїв розширення війни РФ через північ, зокрема із можливим використанням Білорусі, та враховує дані про підготовку Росією нових мобілізаційних заходів ще на 100 тисяч осіб.
РФ має 5 сценаріїв розширення війни через північ України — Зеленський анонсував посилення Чернігівсько-Київського напрямку
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили дані українських розвідок щодо можливих наступальних дій РФ на Чернігівському та Київському напрямках. За словами глави держави, Україна готує відповіді на всі потенційні сценарії дій ворога та посилює угруповання сил на півночі країни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив Зеленський, окрему увагу приділили ризикам використання Білорусі для розширення російської агресії. Президент доручив Міністерству закордонних справ підготувати додаткові дипломатичні заходи впливу щодо Мінська, а українським спецслужбам поставлено відповідні непублічні завдання.

Також на Ставці обговорили підготовку нових українських далекобійних санкцій проти РФ та механізми посилення тиску на Москву для зменшення рівня агресії.

Крім того, українська сторона взяла до уваги інформацію про можливу підготовку Росією нових мобілізаційних заходів із залученням ще 100 тисяч осіб. Водночас, за оцінкою Києва, наразі РФ не має достатнього потенціалу для прихованої мобілізації такого масштабу, тому можливі інші політичні кроки з боку Кремля, зокрема подібні до нещодавніх рішень щодо Придністровського регіону Молдови.

«Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював», — наголосив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна Білорусь війна Володимир Зеленський Ставка Верховного головнокомандувача

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]