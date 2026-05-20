  В Україні

Нові правила для організації міжнародних перевезень автобусами: перевізникам вказали на головні особливості

15:42, 20 травня 2026
Зміни враховують адаптацію українських стандартів до стандартів ЄС та підвищення безпеки перевезень.
Міністерство розвитку громад та територій України оновило правила організації міжнародних регулярних перевезень автобусами.

Новий документ спрямований на спрощення і оптимізацію процесів відкриття та управління міжнародним маршрутом як для перевізника, так і для держави. Тобто ключове – оновлена процедура та терміни відкриття чи продовження маршруту для того, щоб бізнесу було зручніше працювати.

Окрім цього, документ стосується також базових технічних стандартів автобусу для виконання міжнародних рейсів.

Зміни враховують адаптацію українських стандартів до стандартів ЄС, підвищення безпеки перевезень та конкурентоспроможності українських перевізників на ринку міжнародних перевезень.

Що змінюється

  1. Оновлено терміни розгляду заяв перевізників щодо міжнародних маршрутів:

встановлено 30 календарних днів на розгляд заяви щодо маршруту, поданої через онлайн-кабінет (відкриття, закриття, зміна чи продовження).

у разі погодження з іноземною країною можливості функціонування міжнародного маршруту, рішення ухвалюється протягом 10 календарних днів, а дозвіл видається перевізникам протягом 5 робочих днів;

перевізники отримують до 20 календарних днів на усунення недоліків у поданих заявах та документах в онлайн-кабінеті.

Оновлений порядок також доповнено інформацією про кількість “слотів” на пунктах пропуску для відкриття маршрутів. Йдеться про спроможність пропуску автобусів у конкретні години. Відповідна інформація затверджена на основі даних Державної прикордонної служби щодо пропускної спроможності кордону.

  1. Нові правила погодження маршрутів з іноземними країнами:

з суміжними країнами термін погодження складатиме до 6 місяців, з іншими країнами – до 12.

  1. Нові підходи до верифікації маршрутів:

Мінрозвитку кожні 12 місяців (замість 4 місяців) здійснюватиме верифікацію виконання міжнародних маршрутів. За цей період перевізник повинен виконати не менше 30% рейсів, передбачених дозволом. Ця норма з одного боку дозволяє забезпечити виконання рейсів, з іншого – попереджає скасування тих маршрутів, які виконуються.

у разі недотримання цього показника термін дії дозволу на маршрут не підлягає продовженню та передбачає закриття міжнародного маршруту.

верифікація виконання маршрутів здійснюється на підставі даних з Системи єЧерга.

  1. Нові терміни для запуску маршруту у міжнародному сполученні:

перевізник має розпочати рух за маршрутом протягом 90 календарних днів з дня завантаження останнього дозволу до електронного кабінету перевізника. Раніше цей термін був менший, тепер же Мінрозвитку затвердило більший термін – щоб перевізники точно могли підготуватись до старту руху.

Окрім цього, серед змін є врахування сукупної кількості автобусів при обслуговуванні міжнародного маршруту, у разі співпраці кількох українських перевізників.

Новий порядок також доповнено зразками документів, таких як: графік періодів керування та перерв водіїв,  форма для заповнення списку пасажирів, форма тарифів на перевезення. Це дасть можливість уникати поширених помилок під час подачі заяв та відповідних відмов.

Також міністерство звертає увагу перевізників до як і раніше, Порядок забороняє використання на міжнародному маршруті автобусів, переобладнані з вантажних транспортних засобів, оскільки такий транспорт не проектувався для перевезення пасажирів, фактично це “обхід” норм безпеки, що суттєво збільшує ризики  для життя та здоров’я учасників дорожнього руху.

