Премія Верховної Ради імені Бориса Грінченка у розмірі 100 тисяч гривень стане фіксованою

15:31, 20 травня 2026
Комітет ВРУ підтримав зміни до системи премій і стипендій парламенту, які уточнюють правила відбору, подання робіт і оформлення нагород.
Комітет з питань освіти, науки та інновацій підтримав зміни до постанови Верховної Ради України щодо премій і стипендій парламенту. Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Що зміниться

Фіксований розмір премії імені Бориса Грінченка

Премія Верховної Ради України імені Бориса Грінченка відтепер матиме чітко визначений розмір — 100 тисяч гривень.

Розширення кола учасників премії імені Василя Сухомлинського

Зміни до положення про премію імені Василя Сухомлинського передбачають розширення можливостей подання кандидатів із закладів загальної середньої освіти, які мають дошкільні відділення. Йдеться, зокрема, про спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, де педагоги надають послуги дошкільної освіти, у тому числі дітям з особливими освітніми потребами.

Оновлення процедури обговорення робіт на премію імені Ігоря Юхновського

Передбачається удосконалення процедури публічного фахового обговорення конкурсних робіт, що подаються на здобуття премії імені Ігоря Юхновського.

Також уточнюються:

  • вимоги до подання конкурсних робіт;
  • перелік документів для участі у відборі.

Уніфікація оформлення дипломів

Окремо будуть унормовані правила оформлення дипломів лауреатів премій і стипендій Верховної Ради України.

Мета змін

У Комітеті наголошують, що система премій і стипендій Верховної Ради має бути не лише престижною, а й зрозумілою, прозорою та справедливою. Йдеться про визнання тих, хто розвиває освіту, науку та інновації, тому правила мають бути чіткими та однаковими для всіх учасників.

Окремо відзначено співпрацю з Національним фондом досліджень України щодо вдосконалення процедур конкурсного відбору, а також пропозиції від обласних рад щодо премії імені Василя Сухомлинського.

Рішення Комітету

Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати відповідні зміни на пленарному засіданні — за основу та в цілому.

