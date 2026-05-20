Новые правила для организации международных автобусных перевозок: перевозчикам указали на главные особенности

Министерство развития общин и территорий Украины обновило правила организации международных регулярных перевозок автобусами.

Новый документ направлен на упрощение и оптимизацию процессов открытия и управления международным маршрутом как для перевозчика, так и для государства. То есть ключевое — обновленная процедура и сроки открытия или продления маршрута для того, чтобы бизнесу было удобнее работать.

Кроме этого, документ касается также базовых технических стандартов автобуса для выполнения международных рейсов.

Изменения учитывают адаптацию украинских стандартов к стандартам ЕС, повышение безопасности перевозок и конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынке международных перевозок.

Что меняется

1. Обновлены сроки рассмотрения заявлений перевозчиков по международным маршрутам:

установлено 30 календарных дней на рассмотрение заявления по маршруту, поданного через онлайн-кабинет (открытие, закрытие, изменение или продление).

в случае согласования с иностранным государством возможности функционирования международного маршрута решение принимается в течение 10 календарных дней, а разрешение выдается перевозчикам в течение 5 рабочих дней;

перевозчики получают до 20 календарных дней на устранение недостатков в поданных заявлениях и документах в онлайн-кабинете.

Обновленный порядок также дополнен информацией о количестве «слотов» на пунктах пропуска для открытия маршрутов. Речь идет о пропускной способности автобусов в конкретные часы. Соответствующая информация утверждена на основе данных Государственной пограничной службы о пропускной способности границы.

2. Новые правила согласования маршрутов с иностранными государствами:

с сопредельными странами срок согласования составит до 6 месяцев, с другими странами — до 12.

3. Новые подходы к верификации маршрутов:

Минразвития каждые 12 месяцев (вместо 4 месяцев) будет осуществлять верификацию выполнения международных маршрутов. За этот период перевозчик должен выполнить не менее 30% рейсов, предусмотренных разрешением. Эта норма, с одной стороны, позволяет обеспечить выполнение рейсов, с другой — предотвращает отмену тех маршрутов, которые выполняются.

в случае несоблюдения этого показателя срок действия разрешения на маршрут не подлежит продлению и предусматривает закрытие международного маршрута.

верификация выполнения маршрутов осуществляется на основании данных из Системы еЧерга.

4. Новые сроки для запуска маршрута в международном сообщении:

перевозчик должен начать движение по маршруту в течение 90 календарных дней со дня загрузки последнего разрешения в электронный кабинет перевозчика. Ранее этот срок был меньше, теперь же Минразвития утвердило больший срок — чтобы перевозчики точно могли подготовиться к старту движения.

Кроме этого, среди изменений есть учет совокупного количества автобусов при обслуживании международного маршрута в случае сотрудничества нескольких украинских перевозчиков.

Новый порядок также дополнен образцами документов, таких как: график периодов управления и перерывов водителей, форма для заполнения списка пассажиров, форма тарифов на перевозки. Это даст возможность избегать распространенных ошибок при подаче заявлений и соответствующих отказов.

Также министерство обращает внимание перевозчиков на то, что, как и прежде, Порядок запрещает использование на международном маршруте автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, поскольку такой транспорт не проектировался для перевозки пассажиров, фактически это «обход» норм безопасности, что существенно увеличивает риски для жизни и здоровья участников дорожного движения.

