Руслан Кравченко сообщил о задержании пяти участников схемы в Нацполиции: изъято более 22 млн грн наличных и элитные авто

Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что во время обысков изъяли наличные деньги, швейцарские часы, оружие и шесть дорогих автомобилей.

Правоохранители задержали пятерых участников масштабной коррупционной схемы, связанной с «прикрытием» сети так называемых «порноофисов». Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, во время обысков у топ-должностных лиц Национальной полиции изъяли шесть элитных автомобилей, пять швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные в разных валютах на сумму более 22,6 млн грн.

На данный момент задержаны пятеро участников схемы. Следствие считает, что должностные лица полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли за ежемесячное вознаграждение обеспечивать невмешательство в деятельность помещений, где незаконно изготавливался и распространялся через интернет порнографический контент.

Как ранее сообщалось, посредником в схеме был водитель автопарка ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД», который, по данным следствия, используя связи среди руководства Нацполиции, договаривался о «прикрытии» незаконной деятельности.

По версии следствия, ежемесячная «абонплата» за невмешательство в работу таких «порноофисов» составляла 20 тысяч долларов для руководства регионального подразделения полиции и еще 5 тысяч долларов для посредника.

В рамках расследования правоохранители задокументировали несколько эпизодов передачи средств. В частности, в феврале 2026 года посредник получил 45 тысяч долларов, а в апреле — еще 25 тысяч долларов. Также следствие зафиксировало передачу 20 тысяч долларов одному из должностных лиц полиции другой области через близкое лицо.

Перед задержанием посредник получил очередной транш в 25 тысяч долларов.

На данный момент водителю автопарка ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД» инкриминируют подстрекательство и пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Также о подозрении сообщили начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителю, первому заместителю начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителю начальника ГУНП в Житомирской области. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

На данный момент готовятся ходатайства в суд об избрании подозреваемым мер пресечения. Операция проводится Офисом Генерального прокурора совместно с СБУ при содействии МВД и Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

