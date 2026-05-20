РФ имеет 5 сценариев расширения войны через север Украины — Зеленский анонсировал усиление Черниговско-Киевского направления

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к нескольким сценариям расширения войны РФ через север, в том числе с возможным использованием Беларуси, и учитывает данные о подготовке Россией новых мобилизационных мероприятий еще на 100 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили данные украинских разведок по поводу возможных наступательных действий РФ на Черниговском и Киевском направлениях. По словам главы государства, Украина готовит ответы на все потенциальные сценарии действий врага и усиливает группировку сил на севере страны.

Как сообщил Зеленский, особое внимание было уделено рискам использования Беларуси для расширения российской агрессии. Президент поручил Министерству иностранных дел подготовить дополнительные дипломатические меры по отношению к Минску, а украинским спецслужбам поставлены соответствующие непубличные задачи.

Также на Ставке обсудили подготовку новых украинских дальнобойных санкций против РФ и механизмы усиления давления на Москву для уменьшения уровня агрессии.

Кроме того, украинская сторона приняла во внимание информацию о возможной подготовке Россией новых мобилизационных мер с привлечением еще 100 тысяч человек. В то же время, по оценке Киева, пока РФ не имеет достаточного потенциала для скрытой мобилизации такого масштаба, поэтому возможны другие политические шаги со стороны Кремля, в частности, подобные недавним решениям по Приднестровскому региону Молдовы.

«Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал», – подчеркнул Зеленский.

