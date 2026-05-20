  1. В Украине

РФ имеет 5 сценариев расширения войны через север Украины — Зеленский анонсировал усиление Черниговско-Киевского направления

15:33, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к нескольким сценариям расширения войны РФ через север, в том числе с возможным использованием Беларуси, и учитывает данные о подготовке Россией новых мобилизационных мероприятий еще на 100 тысяч человек.
РФ имеет 5 сценариев расширения войны через север Украины — Зеленский анонсировал усиление Черниговско-Киевского направления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили данные украинских разведок по поводу возможных наступательных действий РФ на Черниговском и Киевском направлениях. По словам главы государства, Украина готовит ответы на все потенциальные сценарии действий врага и усиливает группировку сил на севере страны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил Зеленский, особое внимание было уделено рискам использования Беларуси для расширения российской агрессии. Президент поручил Министерству иностранных дел подготовить дополнительные дипломатические меры по отношению к Минску, а украинским спецслужбам поставлены соответствующие непубличные задачи.

Также на Ставке обсудили подготовку новых украинских дальнобойных санкций против РФ и механизмы усиления давления на Москву для уменьшения уровня агрессии.

Кроме того, украинская сторона приняла во внимание информацию о возможной подготовке Россией новых мобилизационных мер с привлечением еще 100 тысяч человек. В то же время, по оценке Киева, пока РФ не имеет достаточного потенциала для скрытой мобилизации такого масштаба, поэтому возможны другие политические шаги со стороны Кремля, в частности, подобные недавним решениям по Приднестровскому региону Молдовы.

«Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал», – подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина Беларусь война Владимир Зеленский Ставка Верховного главнокомандующего

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]