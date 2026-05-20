Конкурс в Харьковский апелляционный суд: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие

16:00, 20 мая 2026
ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 19 мая Комиссией приняты следующие решения:

Смокович Михаил Васильевич — 725,6 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Качаленко Евгений Владимирович — 754,45 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Лисиченко Светлана Николаевна — 731,9 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Уварова Юлия Валериевна — 720,9 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 26 кандидатами: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

