  1. В Украине

НБУ усилил контроль за платежами: что изменится для банков, индивидуальных предпринимателей и онлайн-расчетов

16:30, 20 мая 2026
Регулятор расширил объем данных в платежных операциях, уточнил правила эквайринга для физических лиц и ужесточил требования к информированию пользователей.
Национальный банк Украины сообщил о внесении изменений в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты. Цель изменений — повышение прозрачности платежных операций при предоставлении услуг эквайринга.

В НБУ отмечают, что нововведения направлены на противодействие использованию платежной инфраструктуры в противоправных схемах, предотвращение мискодинга (подмены кода категории деятельности торговца), а также на детинизацию экономики и усиление защиты прав пользователей платежных услуг.

Расширение данных о платежных операциях

Национальный банк расширил перечень обязательной информации, которая будет передаваться эмитенту платежного инструмента и будет доступна пользователю.

В частности, эквайер обязан передавать данные о получателе платежа:

  • для юридических лиц — код по ЕГРПОУ;
  • для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта (для лиц с соответствующей отметкой).

В то же время НБУ разрешил в случае оплаты жилищно-коммунальных услуг указывать код ЕГРПОУ эквайера вместо данных каждого отдельного поставщика. Это должно упростить проведение платежей, охватывающих нескольких получателей.

Регулятор отмечает, что эти изменения позволят более точно определять получателя средств, снизить риски ошибочного кодирования и улучшить информирование пользователей о платежных операциях.

Новые правила эквайринга для физических лиц

Отдельно Нацбанк определил условия, при которых эквайр может предоставлять услугу физическим лицам, а также установил перечень информации, которая передается эмитенту во время таких операций.

Речь идет о ситуациях, которые уже распространены на рынке, в частности о сборах для волонтеров, продаже товаров и услуг через онлайн-платформы и оплате чаевых в заведениях.

Эквайринг может предоставляться физическим лицам, которые:

  • официально зарегистрированы в качестве волонтеров;
  • имеют договорные отношения с субъектом хозяйствования, с которым эквайр заключил договор (например, продавцы подержанных товаров на платформах или работники сферы обслуживания).

В НБУ отмечают, что эти нормы должны сделать уже существующие практики более прозрачными и безопасными, не ограничивая при этом пользователей платежных услуг.

Новые требования к чекам и информированию пользователей

Изменениями также расширен перечень обязательных реквизитов платежной квитанции. В ней обязательно должны указываться данные о получателе, сумма комиссии, назначение платежа и код категории деятельности торговца (MCC).

Кроме того, эквайер обязан информировать пользователя о своем полном наименовании еще до начала инициирования онлайн-платежа.

В НБУ отмечают, что это должно повысить прозрачность расчетов и уровень защиты прав пользователей.

Внедрение изменений

Соответствующие нормы утверждены постановлением Правления НБУ от 14 мая 2026 года № 51, которое вступает в силу 20 мая 2026 года.

Участники платежного рынка должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев после вступления документа в силу.

