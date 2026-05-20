Суд отказал мачехе погибшего военнослужащего в выплате ОГД — что стало решающей причиной

Апелляционный суд разъяснил, кто имеет право на ОГД после гибели военнослужащего.

Апелляционный суд оставил в силе решение об отказе в признании мачехи членом семьи и иждивенкой погибшего военнослужащего для получения ОГД.

Обстоятельства дела № 674/1031/24

В суд обратилась мачеха погибшего военнослужащего. В иске она просила признать ее членом семьи погибшего защитника, установить факт родственных отношений и пребывания на его иждивении, а также признать ее лицом, имеющим право на единовременную денежную помощь (ОГД).

Истица пояснила, что почти 30 лет находится в браке с отцом погибшего военнослужащего. Сын мужа от первого брака проживал вместе с ними одной семьей, они вели совместный быт и были связаны взаимными правами и обязанностями. По словам женщины, биологическая мать парня с 1997 года проживает в РФ и не принимала участия в его воспитании и содержании.

В апреле 2022 года пасынка мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Во время прохождения военной службы он неоднократно перечислял средства на карточный счет мачехи. В мае 2023 года военнослужащий погиб при выполнении боевого задания по защите Украины от российской агрессии.

Истица отмечала, что, несмотря на отсутствие кровного родства, она воспитала пасынка и содержалась на его иждивении, поэтому считала, что имеет право на статус члена семьи погибшего военнослужащего и соответствующие социальные гарантии.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим решением, женщина подала апелляционную жалобу.

Что решил суд

Рассмотрев дело, Хмельницкий апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. Суд отметил, что истица не может считаться членом семьи погибшего военнослужащего в понимании Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». На день гибели военнослужащего мачеха не входила в круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи.

Суд также указал, что истица не представила надлежащих доказательств того, что является нетрудоспособным членом семьи в понимании Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Поэтому отсутствуют основания считать ее иждивенкой погибшего военнослужащего, а следовательно – и основания для получения ОГД.

При таких обстоятельствах апелляционный суд констатировал, что доводы апелляционной жалобы о совместном проживании одной семьей, воспитании пасынка, регулярной материальной помощи от него не имеют правового значения.

Кроме того, суд отклонил требование об установлении факта родственных отношений. В постановлении отмечается, что родственные отношения в правовом смысле основываются на кровной связи, а между истицей и погибшим военнослужащим такой связи не было.

В результате апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение местного суда – без изменений.

