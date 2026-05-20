Нацполиция отстранила четырех должностных лиц, фигурирующих в деле о вероятном получении взяток

Отстранены руководители подразделений полиции и другие чиновники, фигурирующие по делу о возможном прикрытии незаконного бизнеса в трех областях Украины.

Национальная полиция отстранила от исполнения служебных обязанностей чиновников, являющихся фигурантами уголовного производства по получению неправомерной выгоды.

Речь идет о сотрудниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора осуществляют досудебное расследование.

Глава Нацполиции инициировал проведение служебного расследования, в рамках которого четырех чиновников полиции отстранили от службы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения.

Напомним, правоохранители проводят масштабную операцию по очищению системы Национальной полиции от коррупции. Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачил схему, по которой должностные лица полиции в трех областях могли обеспечивать «прикрытие» сети так называемых «порноофисов».

По данным следствия, к схеме могли быть причастны руководители территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. В настоящее время одновременно проводятся следственные действия в главных управлениях Нацполиции этих регионов. Следствие проверяет роль каждого должностного лица и устанавливает всех участников возможной коррупционной схемы.

Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, производили и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера.

Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что во время обысков изъяли наличные деньги, швейцарские часы, оружие и шесть дорогих автомобилей. В настоящее время задержаны пять участников схемы.

