Декларации-2026: украинцам разъяснили, как быстро получить сведения о доходах онлайн
Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило, что с января в Украине продолжается кампания по декларированию доходов. В этот период государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления и граждане, обязанные подавать декларацию, отчитываются о доходах за предыдущий год.
Для корректного заполнения декларации и избежания ошибок плательщикам необходимо иметь достоверные сведения о доходах, содержащиеся в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.
Получить такие данные можно дистанционно или лично в Центре обслуживания плательщиков.
Через Электронный кабинет налогоплательщика
Один из самых удобных способов — онлайн через Электронный кабинет:
- Войти в Электронный кабинет (с помощью файлового или аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис).
- В меню слева выбрать раздел «ЭК для граждан».
- Нажать «Запрос о суммах выплаченных доходов» и выбрать «Создать».
- Указать период и подписать запрос.
- Ответ поступает в раздел «Входящие/исходящие документы» в течение нескольких минут.
Через мобильное приложение «Моя налоговая»
Приложение доступно в App Store и Google Play:
- Войти в приложение с помощью электронного ключа или облачного хранилища.
- В разделе «Услуги» выбрать «Запрос о суммах выплаченных доходов» и нажать «+».
- Укажите период и подпишите запрос.
- Ответ появится в соответствующем разделе в течение нескольких минут.
В Центре обслуживания плательщиков
Также получить информацию можно лично в ЦОП.
Граждане с нарушением слуха могут воспользоваться услугой перевода на язык жестов в формате видеосвязи.
Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца и т. п.);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- заявление (форма № 10ДР, заполняется на месте);
- в случае обращения представителя — нотариально заверенная доверенность.
Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней с момента обращения лично или через представителя.
Сроки подачи деклараций
- для большинства физических лиц — до 1 мая 2026 года;
- для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;
- для получения налоговой скидки — до 31 декабря 2026 года включительно.
