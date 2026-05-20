Декларации-2026: украинцам разъяснили, как быстро получить сведения о доходах онлайн

Электронный кабинет налогоплательщика позволяет получить данные о доходах за несколько минут без посещения учреждений.

Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило, что с января в Украине продолжается кампания по декларированию доходов. В этот период государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления и граждане, обязанные подавать декларацию, отчитываются о доходах за предыдущий год.

Для корректного заполнения декларации и избежания ошибок плательщикам необходимо иметь достоверные сведения о доходах, содержащиеся в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Получить такие данные можно дистанционно или лично в Центре обслуживания плательщиков.

Через Электронный кабинет налогоплательщика

Один из самых удобных способов — онлайн через Электронный кабинет:

Войти в Электронный кабинет (с помощью файлового или аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис).

В меню слева выбрать раздел «ЭК для граждан».

Нажать «Запрос о суммах выплаченных доходов» и выбрать «Создать».

Указать период и подписать запрос.

Ответ поступает в раздел «Входящие/исходящие документы» в течение нескольких минут.

Через мобильное приложение «Моя налоговая»

Приложение доступно в App Store и Google Play:

Войти в приложение с помощью электронного ключа или облачного хранилища.

В разделе «Услуги» выбрать «Запрос о суммах выплаченных доходов» и нажать «+».

Укажите период и подпишите запрос.

Ответ появится в соответствующем разделе в течение нескольких минут.

В Центре обслуживания плательщиков

Также получить информацию можно лично в ЦОП.

Граждане с нарушением слуха могут воспользоваться услугой перевода на язык жестов в формате видеосвязи.

Необходимые документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца и т. п.);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

заявление (форма № 10ДР, заполняется на месте);

в случае обращения представителя — нотариально заверенная доверенность.

Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней с момента обращения лично или через представителя.

Сроки подачи деклараций

для большинства физических лиц — до 1 мая 2026 года;

для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;

для получения налоговой скидки — до 31 декабря 2026 года включительно.

