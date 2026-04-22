Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Прийняття нового Закону «Про публічні закупівлі» — це умова міжнародних донорів. ЕС пов'язує з цим документом виділення наступного траншу макрофінансової допомоги, а програма Ukraine Facility встановлює дедлайн для повної гармонізації із законодавством ЄС.

Законопроєкт № 11520 має з’явитися у порядку денному Верховної Ради для фінального голосування, адже 20 квітня Комітет з питань економічного розвитку підтримав пропозиції щодо внесення окремих поправок і уточнень в остаточній редакції та ухвалив рішення рекомендувати Парламенту прийняти законопроєкт у цілому.

Йдеться не про звичайне технічне оновлення Prozorro, а про зміну системи під європейські стандарти Директиви 2014/24/ЄС. Наразі вже маємо доопрацюваний документ, готовий до другого читання, який окреслює параметри майбутнього ринку державних замовлень.

Проєкт 11520 впроваджує термінологію та інструменти, які раніше були відсутні в українському законодавчому полі, але є базовими для ЄС.

Вводиться поняття динамічна система закупівель. Це спосіб здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, характеристики яких є загальнодоступними, що проводиться за правилами торгів з обмеженою участю. Це дозволить замовникам створювати актуалізовані переліки кваліфікованих постачальників на тривалий строк до 4 років.

Крім того, учасник зможе подавати альтернативну тендерну пропозицію, якщо замовник передбачив таку можливість у документації. Це сприяє впровадженню інноваційних рішень, які можуть бути дешевшими або ефективнішими за базовий запит.

Система Prozorro автоматично визначатиме аномально низьку ціну, якщо ціна найкращої пропозиції менша на 40% або більше від середньоарифметичного значення цін інших учасників або на 30% менша від наступної за нею ціни. Що змінилось до другого читання: уточнено, що АНЦ визначається за умови наявності не менше двох учасників. Це запобігає маніпуляціям у торгах з низькою конкуренцією.

Варто уточнити, що система Prozorro розраховує АНЦ автоматично, але учаснику надається можливість надати обґрунтування ціни.

Критерії оцінки

Окрім ціни, замовники отримують право оцінювати вартість життєвого циклу товару чи роботи. Це включає:

Витрати на використання (енергія, ресурси). Технічне обслуговування. Утилізацію.

Вартість життєвого циклу розраховується відповідно до методики, визначеної у тендерній документації згідно з методикою застосування критеріїв оцінки тендерних пропозицій, яка буде затверджена Кабінетом Міністрів України. Замовник визначає в тендерній документації категорії витрат та формулу розрахунку вартості життєвого циклу, за якими така вартість і розраховується.

Критерій вартості життєвого циклу не є обов'язковим для всіх торгів, а є опцією для замовника, коли він хоче оцінити не лише ціну закупівлі, а й витрати на експлуатацію.

Основні зміни в порогах та термінах

Комітет переглянув вартісні пороги та строки проведення закупівель, намагаючись знайти баланс між оперативністю забезпечення потреб та вимогами прозорості.

Зокрема, передбачено, що договори можуть укладатися без використання системи Prozorro для закупівель товарів і послуг на суму до 2 тис. євро, а для робіт — до 5 тис. євро.

Для закупівель у діапазоні від 2 тис. до 10 тис. євро (для звичайних замовників) або до 20 тис. євро (для замовників у сферах господарювання) запроваджується обов’язок оприлюднення спрощеного звіту про укладений договір.

Також уточнено мінімальні строки проведення відкритих торгів: не менше 15 днів для закупівель товарів і послуг та 20 днів — для робіт. Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує так звані «європейські пороги», зокрема 140 тис. євро для товарів, строк подання пропозицій має становити щонайменше 30 днів.

Способи закупівель

Уточнено обов’язковість використання електронних каталогів. Якщо ціна в каталозі вища за ринкову, замовник може закупити товар поза ним, але зобов'язаний обґрунтувати це витягом із цінами на дату закупівлі.

Чітко визначено правила: якщо закуповується товар і послуга одночасно, предмет визначається за тим видом, очікувана вартість якого вища. Для робіт і послуг/товарів — за основним результатом.

Заборонено ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення конкурентних процедур.

Захист національних інтересів

Законопроєкт містить жорсткі норми щодо недопущення до закупівель осіб, пов’язаних із РФ, Білоруссю та Іраном.

До другого читання уточнено визначення активів та кінцевих бенефіціарів, щоб унеможливити обхід санкцій через складні структури власності.

Забороняється закупівля товарів походженням з цих країн, крім випадків критичної необхідності для ремонту обладнання, придбаного до жовтня 2022 року.

Специфіка локалізації виробництва

До 31 грудня 2032 року зберігатимуться спеціальні вимоги щодо ступеня локалізації виробництва для окремих категорій техніки та обладнання. Рівень локалізації поступово зростатиме — від 15% до 40% залежно від року закупівлі.

Водночас встановлено вартісний поріг для застосування цих вимог — 1 млн грн. Закупівлі нижче цього рівня не підпадають під правила локалізації.

Питання локалізації залишається одним із чутливих у переговорах України з міжнародними партнерами, однак уряд розглядає цей механізм як важливий інструмент підтримки національного виробника та розвитку промислового сектору в умовах війни.

Законопроєкт №11520 є масштабним нормативним документом, що супроводжується порівняльною таблицею обсягом понад 800 сторінок. Його редакція фактично стала компромісом між вимогами міжнародних партнерів щодо реформування системи публічних закупівель та українськими реаліями функціонування державного сектору в умовах воєнного стану.

Замовникам доведеться адаптуватися до складніших процедур оцінки пропозицій, зокрема із застосуванням критеріїв вартості життєвого циклу, а також опановувати нові інструменти закупівель, серед яких динамічні системи. Для бізнесу посилюються вимоги щодо підтвердження відсутності зв’язків із державою-агресором, а також необхідність підготовки альтернативних пропозицій.

Попри впровадження автоматизації боротьби з демпінгом та вартості життєвого цикл товару, документ містить низку ризиків, зокрема можливість монополізації ринку та відсутність жорстких антикорупційних запобіжників у ціноутворенні.

Так, скасування мінімальної ваги ціни (раніше 70%) дозволяє замовникам обирати дорожчих постачальників через суб’єктивні критерії. Крім того, зарезервовані контракти для спецпідприємств дозволяють залучати до 50% субпідрядників, що створює умови для посередництва. А обов’язковість електронних каталогів та надто короткі строки тендерів (від 7 днів) можуть обмежити доступ бізнесу до торгів.

Більш розлогий аналіз усіх правок та прихованих загроз читайте у матеріалі Закон про публічні закупівлі з «червоними прапорцями» рекомендують прийняти з доопрацюванням

«Судово-юридична газета» й надалі стежитимете за подальшим проходженням законопроєкту № 11520 та його рухом у парламенті.

