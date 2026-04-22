Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Принятие нового Закона «О публичных закупках» — это условие международных доноров. ЕС связывает с этим документом выделение следующего транша макрофинансовой помощи, а программа Ukraine Facility устанавливает дедлайн для полной гармонизации с законодательством ЕС.

Законопроект № 11520 должен появиться в повестке дня Верховной Рады для финального голосования, ведь 20 апреля Комитет по вопросам экономического развития поддержал предложения по внесению отдельных поправок и уточнений в окончательной редакции и принял решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в целом.

Речь идет не об обычном техническом обновлении Prozorro, а об изменении системы под европейские стандарты Директивы 2014/24/ЕС. Сейчас уже имеем доработанный документ, готовый ко второму чтению, который очерчивает параметры будущего рынка государственных заказов.

Проект 11520 внедряет терминологию и инструменты, которые ранее отсутствовали в украинском законодательном поле, но являются базовыми для ЕС.

Вводится понятие динамическая система закупок. Это способ осуществления закупки товаров, работ и услуг, характеристики которых являются общедоступными, который проводится по правилам торгов с ограниченным участием. Это позволит заказчикам создавать актуализированные перечни квалифицированных поставщиков на длительный срок до 4 лет.

Кроме того, участник сможет подавать альтернативное тендерное предложение, если заказчик предусмотрел такую возможность в документации. Это способствует внедрению инновационных решений, которые могут быть дешевле или эффективнее базового запроса.

Система Prozorro будет автоматически определять аномально низкую цену, если цена лучшего предложения меньше на 40% или более от среднеарифметического значения цен других участников или на 30% меньше следующей за ней цены. Что изменилось ко второму чтению: уточнено, что АНЦ определяется при условии наличия не менее двух участников. Это предотвращает манипуляции в торгах с низкой конкуренцией.

Стоит уточнить, что система Prozorro рассчитывает АНЦ автоматически, но участнику предоставляется возможность предоставить обоснование цены.

Критерии оценки

Кроме цены, заказчики получают право оценивать стоимость жизненного цикла товара или работы. Это включает:

Расходы на использование (энергия, ресурсы). Техническое обслуживание. Утилизацию.

Стоимость жизненного цикла рассчитывается в соответствии с методикой, определенной в тендерной документации согласно методике применения критериев оценки тендерных предложений, которая будет утверждена Кабинетом Министров Украины. Заказчик определяет в тендерной документации категории расходов и формулу расчета стоимости жизненного цикла, по которым такая стоимость и рассчитывается.

Критерий стоимости жизненного цикла не является обязательным для всех торгов, а является опцией для заказчика, когда он хочет оценить не только цену закупки, но и расходы на эксплуатацию.

Основные изменения в порогах и сроках

Комитет пересмотрел стоимостные пороги и сроки проведения закупок, пытаясь найти баланс между оперативностью обеспечения потребностей и требованиями прозрачности.

В частности, предусмотрено, что договоры могут заключаться без использования системы Prozorro для закупок товаров и услуг на сумму до 2 тыс. евро, а для работ — до 5 тыс. евро.

Для закупок в диапазоне от 2 тыс. до 10 тыс. евро (для обычных заказчиков) или до 20 тыс. евро (для заказчиков в сферах хозяйствования) вводится обязанность обнародования упрощенного отчета о заключенном договоре.

Также уточнены минимальные сроки проведения открытых торгов: не менее 15 дней для закупок товаров и услуг и 20 дней — для работ. Если ожидаемая стоимость закупки превышает так называемые «европейские пороги», в частности 140 тыс. евро для товаров, срок подачи предложений должен составлять не менее 30 дней.

Способы закупок

Уточнена обязательность использования электронных каталогов. Если цена в каталоге выше рыночной, заказчик может закупить товар вне его, но обязан обосновать это выпиской с ценами на дату закупки.

Четко определены правила: если закупается товар и услуга одновременно, предмет определяется по тому виду, ожидаемая стоимость которого выше. Для работ и услуг/товаров — по основному результату.

Запрещено делить предмет закупки на части с целью избежания конкурентных процедур.

Защита национальных интересов

Законопроект содержит жесткие нормы по недопущению к закупкам лиц, связанных с РФ, Беларусью и Ираном.

Ко второму чтению уточнено определение активов и конечных бенефициаров, чтобы исключить возможность обхода санкций через сложные структуры собственности.

Запрещается закупка товаров происхождением из этих стран, кроме случаев критической необходимости для ремонта оборудования, приобретенного до октября 2022 года.

Специфика локализации производства

До 31 декабря 2032 года будут сохраняться специальные требования относительно степени локализации производства для отдельных категорий техники и оборудования. Уровень локализации будет постепенно расти — от 15% до 40% в зависимости от года закупки.

В то же время установлен стоимостный порог для применения этих требований — 1 млн грн. Закупки ниже этого уровня не подпадают под правила локализации.

Вопрос локализации остается одним из чувствительных в переговорах Украины с международными партнерами, однако правительство рассматривает этот механизм как важный инструмент поддержки национального производителя и развития промышленного сектора в условиях войны.

Законопроект № 11520 является масштабным нормативным документом, сопровождающимся сравнительной таблицей объемом более 800 страниц. Его редакция фактически стала компромиссом между требованиями международных партнеров по реформированию системы публичных закупок и украинскими реалиями функционирования государственного сектора в условиях военного положения.

Заказчикам придется адаптироваться к более сложным процедурам оценки предложений, в частности с применением критериев стоимости жизненного цикла, а также осваивать новые инструменты закупок, среди которых динамические системы. Для бизнеса усиливаются требования по подтверждению отсутствия связей с государством-агрессором, а также необходимость подготовки альтернативных предложений.

Несмотря на внедрение автоматизации борьбы с демпингом и стоимости жизненного цикла товара, документ содержит ряд рисков, в частности возможность монополизации рынка и отсутствие жестких антикоррупционных предохранителей в ценообразовании.

Так, отмена минимального веса цены (ранее 70%) позволяет заказчикам выбирать более дорогих поставщиков из-за субъективных критериев. Кроме того, зарезервированные контракты для спецпредприятий позволяют привлекать до 50% субподрядчиков, что создает условия для посредничества. Обязательность электронных каталогов и слишком короткие сроки тендеров (от 7 дней) могут ограничить доступ бизнеса к торгам.

