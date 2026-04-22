Закон о публичных закупках с «красными флажками» рекомендуют принять с доработкой

Законопроект о публичных закупках, в котором нашли коррупционные риски, рекомендуют принять в целом, но доработать.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 20 апреля повторно рассмотрел законопроект о публичных закупках (реестр. № 11520) и пересмотрел свое предыдущее решение от 23 февраля с учетом замечаний Главного юридического управления Аппарата парламента.

По результатам обсуждения народные депутаты поддержали предложения о внесении отдельных поправок и уточнений с целью устранения несогласованностей в окончательной редакции и приняли решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в целом.

Документ является одним из ключевых евроинтеграционных актов и предусматривает комплексное обновление системы публичных закупок в соответствии со стандартами ЕС.

«Это один из ключевых евроинтеграционных законов, обязательный на пути к членству. Но дело не только в формальном требовании: Закон реально переосмысливает, как государство тратит деньги», — сказал заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

Законопроект, в частности, вводит новые инструменты закупок (агрегированные закупки, динамические системы, инновационное партнерство), расширяет терминологию, уточняет правила участия нерезидентов и предусматривает запрет закупок у граждан и компаний, связанных с государствами-агрессорами.

В то же время, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Главное научно-экспертное управление, исследовав законопроект, отметило, что требуют надлежащего обоснования пороговые значения стоимости предмета закупок, учитывая уровень текущих цен на товары, работы и услуги, курс национальной валюты.

Так же, надлежащего обоснования требует положение проекта о необходимости осуществления закупки с использованием электронного каталога «в случае, если стоимость предмета закупки товара (товаров) равна или превышает 50 тысяч гривен и является меньшей чем 400 тысяч гривен», поскольку само по себе осуществление закупки через электронный каталог (в том числе как безальтернативной формы) не является гарантией эффективных закупок и содержит риски монополизации рынка.

Также в проекте содержится значительное количество норм, которыми устанавливаются сроки осуществления определенных действий (например, ч. 3 ст. 47 проекта), без их конкретизации — речь идет о рабочих или календарных днях, что может усложнить применение соответствующих норм.

Предложение проекта в части требования о локализации производства при публичных закупках некоторых товаров содержит риски и, в связи с этим, выглядит уязвимым в контексте соответствия взятым Украиной международно-правовым обязательствам, прежде всего в сфере европейской интеграции, поскольку фактически устанавливает дискриминационные условия для нерезидентов.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики вообще выявил отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы, и пришел к выводу, что проект в части нижеуказанных норм не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Во-первых, законопроект не устанавливает предохранителей от искусственного завышения цены закупки. Так, предлагается, что при оценке тендерных предложений заказчик может использовать такой критерий оценки, как «цена вместе с другими критериями оценки, которые должны быть связаны с предметом закупки».

В этом случае для оценки тендерных предложений используется «приведенная цена» — показатель, который обобщает удельный вес (значимость) цены и других неценовых критериев. Однако законопроект не содержит требования относительно минимального удельного веса (значимости) цены товара, работы, услуги, в отличие от положений действующего Закона Украины «О публичных закупках» (минимальный удельный вес цены должен составлять не менее 70 процентов), что позволит нивелировать цену товара и создать искусственные преимущества в виде неценовых критериев для отдельных участников закупки.

Во-вторых, законопроект устанавливает короткий срок для подачи тендерных предложений, что создает препятствия для потенциальных участников закупок и ограничивает конкуренцию. Так, положения проекта устанавливают, что срок для подачи тендерных предложений не может быть меньше семи дней со дня опубликования объявления о проведении открытых торгов в электронной системе закупок. Однако такой короткий срок ограничивает количество потенциальных участников и конкуренцию между ними, а также создает возможности для злоупотреблений заказчиками.

В-третьих, законопроект создает предпосылки для злоупотребления внеконкурсной процедурой закупок товаров, работ и услуг у предприятий лиц с инвалидностью. Положениями статьи 18 проекта Закона предлагается, что Кабинет Министров может определять заказчиков, которые обязаны осуществлять закупку определенных товаров, работ, услуг путем заключения зарезервированных контрактов с предприятиями лиц с инвалидностью, получение и отмена статуса которых также утверждается КМУ.

Кроме того, предусматривается, что заключение зарезервированных контрактов с предприятиями лиц с инвалидностью для закупки товаров, услуг стоимостью до 400 тысяч гривен, либо работ — до 1,5 миллиона гривен осуществляется без использования электронной системы закупок.

Кроме того, предприятия лиц с инвалидностью для выполнения зарезервированного контракта могут привлекать других субъектов хозяйствования (субподрядчиков) в объеме до 50 процентов от стоимости такого контракта.

