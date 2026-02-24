Комитет рекомендовал Раде принять новый закон о публичных закупках, в котором ранее находили коррупционные нормы

Евроинтеграционный законопроект о публичных закупках получил поддержку профильного комитета, но уже стал предметом критики.

23 февраля Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект о публичных закупках (реестр. № 11520).

Положения Закона Украины «О публичных закупках», которым в настоящее время определяются правовые и экономические основы осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей государства, территориальных громад и объединенных территориальных громад, требуют пересмотра с целью внедрения новых инструментов закупок и корректировки существующих для обеспечения проведения эффективных закупок для нужд восстановления Украины вследствие полномасштабной войны, а также с целью выполнения международных обязательств Украины в сфере публичных закупок.

Этот акт предусматривает комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и требований интеграции в ЕС. «Это один из ключевых евроинтеграционных законов, обязательный на пути к членству. Но дело не только в формальном требовании: Закон реально переосмысливает, как государство тратит деньги», — сказал заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

Проектом акта предлагается, в частности:

определить такие термины как: агрегированные закупки, вариант, ветеранское предприятие, предприятие лиц с инвалидностью, открытый конкурс проектов, динамическая система закупок, заказчик конкурса проектов, зарезервированный контракт, кандидат, конкурс проектов, процедура инновационного партнерства, ожидаемая стоимость предмета закупки и др.;

регламентировать, что заказчикам запрещается осуществлять публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан Российской Федерации/Республики Беларусь/Исламской Республики Иран (кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях); юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации/Республики Беларусь/Исламской Республики Иран; юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов (далее — активы), которых является Российская Федерация/Республика Беларусь/Исламская Республика Иран, гражданин Российской Федерации/Республики Беларусь/Исламской Республики Иран (кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях), либо юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации/Республики Беларусь, кроме случаев, когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

определить, что участник, являющийся нерезидентом, подает в составе тендерного предложения/заявки для участия в квалификационном отборе кандидатов к процедуре инновационного партнерства/заявки для участия в квалификационном отборе кандидатов к динамической системе закупок, а также при проведении переговоров (в случае проведения переговорной процедуры закупки) или для участия в квалификационном отборе участников к процедуре торгов с ограниченным участием документы, предусмотренные законодательством страны их регистрации и содержащие информацию, подтверждающую соответствие его тендерного предложения/заявки требованиям, определённым заказчиком в тендерной документации;

к способам закупок, помимо существующих в Законе, определить зарезервированные контракты, процедуру инновационного партнерства, динамические системы закупок, совместные закупки, агрегированные закупки. При этом проект акта не содержит такого способа закупки как упрощенные закупки, поскольку предлагается внедрить применение открытых торгов (без обязательной публикации объявления на английском языке, то есть «украинские торги») на условиях со сокращенными сроками проведения;

определить правила и условия проведения конкурса проектов с использованием электронной системы закупок;

внедрить использование вариантов как альтернативного тендерного предложения;

регламентировать закупки без использования электронной системы при определенных стоимостных порогах;

установить соответствующие стоимостные пределы для закупок товаров, услуг и работ и возможность утверждения Кабинетом Министров перечня предметов закупки, которые обязательно закупаются через электронный каталог;

предусмотреть возможность исправления участником в течение 24 часов несоответствий в тендерном предложении (кроме отсутствия обеспечения тендерного предложения);

определить, что Кабинет Министров Украины может утвердить типовой договор о закупке конкретного предмета закупки, на основании которого заказчик обязан заключить договор.

Проектом акта предусмотрено вступление его в силу со дня, следующего за днем опубликования, и введение в действие через девять месяцев со дня вступления в силу, кроме пункта 30 части первой статьи 1 проекта акта, который вводится в действие через 18 месяцев.

Главное научно-экспертное управление, исследовав законопроект, отметило необходимость надлежащего обоснования предлагаемых пороговых значений стоимости предмета закупки с учетом текущих цен и курса национальной валюты. Также требует обоснования обязательность закупки через электронный каталог при стоимости от 50 до 400 тысяч гривен, поскольку само по себе использование каталога не гарантирует эффективности и содержит риски монополизации рынка.

В проекте содержится значительное количество норм, устанавливающих сроки совершения действий без уточнения, идет ли речь о рабочих или календарных днях.

Предложение о локализации производства при публичных закупках некоторых товаров содержит риски несоответствия международным обязательствам Украины, прежде всего в сфере европейской интеграции, поскольку фактически устанавливает дискриминационные условия для нерезидентов.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики выявил отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы, и пришел к выводу, что проект Закона Украины «О публичных закупках» (реестр. № 11520) в указанной части не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Во-первых, проект Закона не устанавливает предохранителей от искусственного завышения цены закупки. Предлагается использовать критерий «цена вместе с другими критериями», однако не устанавливается минимальный удельный вес цены (в действующем законе — не менее 70%), что позволяет нивелировать значение цены и создавать искусственные преимущества для отдельных участников.

Во-вторых, устанавливается короткий срок подачи тендерных предложений — не менее семи дней, что ограничивает конкуренцию и создает возможности для злоупотреблений.

В-третьих, создаются предпосылки для злоупотребления внеконкурсной процедурой закупок у предприятий лиц с инвалидностью. Кабинет Министров может определять заказчиков, обязанных заключать зарезервированные контракты с такими предприятиями. Закупки товаров и услуг до 400 тысяч гривен и работ до 1,5 миллиона гривен могут осуществляться без использования электронной системы закупок.

Кроме того, предприятия лиц с инвалидностью могут привлекать субподрядчиков до 50% стоимости контракта.

Таким образом, Кабинет Министров Украины может создать условия для осуществления закупок во внеконкурентный способ у субъектов хозяйствования, являющихся субподрядчиками предприятий лиц с инвалидностью.

Автор: Тарас Лученко

