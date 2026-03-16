Смесь бетона вместо праха — в США будут судить эксвладелицу похоронного бюро

Женщину обвиняют в мошенничестве с деньгами клиентов и сокрытии почти 200 тел в здании похоронного дома.

В США бывшей владелице похоронного бюро в штате Колорадо грозит до 20 лет лишения свободы после того, как она вместе с бывшим мужем скрыла почти 200 тел и выдавала родственникам умерших урны с поддельным «прахом». Об этом сообщает Boston Globe.

48-летняя Кари Холлфорд попросила суд о снисхождении перед вынесением приговора, объяснив, что была «испуганной и отчаявшейся матерью» и находилась под влиянием бывшего мужа, который заставлял ее поддерживать работу семейного бизнеса.

По данным следствия, Холлфорд получила более 130 тысяч долларов от семей за похоронные услуги, включая кремацию. Однако во многих случаях вместо настоящего праха клиентам передавали урны, наполненные смесью бетона.

В августе 2025 года женщина признала вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных коммуникаций. Она также подтвердила, что вместе с бывшим мужем обманывала клиентов и незаконно получила почти 900 тысяч долларов государственной помощи, предназначенной для поддержки малого бизнеса во время пандемии.

Прокуроры требуют для обвиняемой 15 лет заключения, подчеркивая, что супруги воспользовались доверием людей, которые переживали утрату близких. В то же время федеральные рекомендации по наказанию предусматривают до 8 лет лишения свободы, поскольку ранее Холлфорд не имела судимостей.

Родственники погибших заявляют, что после раскрытия преступления многие из них переживают психологические травмы, ночные кошмары и приступы паники. В здании похоронного бюро тела лежали годами — некоторые из них были сложены настолько плотно, что перекрывали дверные проходы.

Сама Холлфорд просит суд назначить ей 8 лет заключения, объясняя свои действия страхом и психологическим давлением со стороны бывшего мужа. Ее адвокат заявил, что более короткий срок позволит ей после освобождения работать и возместить деньги пострадавшим.

В то же время в рамках отдельного дела в суде штата ей также грозит от 25 до 35 лет заключения за преступления, связанные с надругательством над телами умерших.

Ее бывший муж Джон Холлфорд ранее уже был приговорен к 20 годам лишения свободы по федеральному делу, а также получил 40 лет тюрьмы по приговору суда штата.

Как отмечают следователи, супруги годами хранили тела в помещении без надлежащих условий, а деньги клиентов тратили на дорогие автомобили, криптовалюту и предметы роскоши.

Скандал стал одним из крупнейших случаев обнаружения разложившихся тел в похоронном бюро в истории США и вызвал пересмотр правил контроля за деятельностью таких учреждений в штате Колорадо.

