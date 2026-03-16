Суміш бетону замість праху — у США судитимуть ексвласницю похоронного бюро

Жінку звинувачують у шахрайстві з коштами клієнтів та приховуванні майже 200 тіл у будівлі похоронного дому.

У США колишній власниці похоронного бюро в штаті Колорадо загрожує до 20 років позбавлення волі після того, як вона разом із колишнім чоловіком приховала майже 200 тіл і видавала родичам померлих урни з підробленим «прахом». Про це повідомляє Boston Globe.

48-річна Карі Холлфорд попросила суд про поблажливість перед винесенням вироку, пояснивши, що була «наляканою та відчайдушною матір’ю» і перебувала під впливом колишнього чоловіка, який змушував її підтримувати роботу сімейного бізнесу.

За даними слідства, Холлфорд отримала понад 130 тисяч доларів від родин за похоронні послуги, включно з кремацією. Однак у багатьох випадках замість справжнього праху клієнтам передавали урни, наповнені сумішшю бетону.

У серпні 2025 року жінка визнала провину у змові з метою шахрайства з використанням електронних комунікацій. Вона також підтвердила, що разом із колишнім чоловіком обманювала клієнтів і незаконно отримала майже 900 тисяч доларів державної допомоги, призначеної для підтримки малого бізнесу під час пандемії.

Прокурори вимагають для обвинуваченої 15 років ув’язнення, наголошуючи, що подружжя скористалося довірою людей, які переживали втрату близьких. Водночас федеральні рекомендації щодо покарання передбачають до 8 років позбавлення волі, оскільки раніше Холлфорд не мала судимостей.

Родичі загиблих заявляють, що після викриття злочину багато з них переживають психологічні травми, нічні кошмари та напади паніки. У будівлі похоронного бюро тіла лежали роками — деякі з них були складені настільки щільно, що перекривали дверні проходи.

Сама Холлфорд просить суд призначити їй 8 років ув’язнення, пояснюючи свої дії страхом і психологічним тиском з боку колишнього чоловіка. Її адвокат заявив, що коротший термін дозволить їй після звільнення працювати та відшкодувати гроші постраждалим.

Водночас у межах окремої справи в суді штату їй також загрожує від 25 до 35 років ув’язнення за злочини, пов’язані з наругою над тілами померлих.

Її колишній чоловік Джон Холлфорд раніше вже був засуджений до 20 років ув’язнення у федеральній справі, а також отримав 40 років тюрми за вироком суду штату.

Як зазначають слідчі, подружжя роками зберігало тіла у приміщенні без належних умов, а гроші клієнтів витрачало на дорогі автомобілі, криптовалюту та предмети розкоші.

Скандал став одним із найбільших випадків виявлення розкладених тіл у похоронному бюро в історії США та спричинив перегляд правил контролю за діяльністю таких закладів у штаті Колорадо.

