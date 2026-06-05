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Суд оштрафував на 34 тисячі грн співробітницю ДСНС, яка відмовилася виходити на службу на початку війни

11:45, 5 червня 2026
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Жінка подзвонила керівництву і заявила про небажання проходити службу, після чого виїхала за кордон.
Суд оштрафував на 34 тисячі грн співробітницю ДСНС, яка відмовилася виходити на службу на початку війни
Ілюстративне зображення
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Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок колишній співробітниці Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яку обвинувачували в ухиленні від проходження служби цивільного захисту в особливий період.

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За інформацією суду, на момент вчинення правопорушення 33-річна жителька Миколаєва працювала диспетчером одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Миколаївській області та мала спеціальне звання молодшого сержанта служби цивільного захисту.

Суд встановив, що у березні 2022 року жінка повинна була заступити на добове чергування, однак на службу не прибула. Вона також не подала рапорт щодо причин своєї відсутності.

За даними суду, обвинувачена повідомила керівництво телефоном про небажання проходити службу, після чого виїхала за межі України.

Жінці інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336-1 Кримінального кодексу України — ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період.

Під час судового розгляду між обвинуваченою, її захисником та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відповідно до її умов, жінка повністю визнала свою провину та погодилася з обставинами кримінального правопорушення.

Суд дійшов висновку, що угода відповідає вимогам законодавства та була укладена добровільно, після чого затвердив її.

За результатами розгляду справи суд визнав колишню співробітницю ДСНС винуватою та призначив узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень.

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