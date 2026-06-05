Дніпровський апеляційний суд шукає 23 суддів: ВККС визначилася ще з п’ятьма кандидатами

На участь у конкурсі подалися 43 кандидати, а співбесіди вже пройшли 17 претендентів на посади суддів.

Фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Нестеренко Сергій Григорович - 684,14 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);

Давидовська Тетяна Володимирівна - 731,09 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);

Заборський Вячеслав Олександрович - відкладено розгляд питання;

Лисенко Вадим Олександрович - 725,91 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Шалагінова Анастасія Володимирівна - 698,88 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя).

Відомо, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 17 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 4 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

Фото: ВККС

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