Дніпровський апеляційний суд шукає 23 суддів: ВККС визначилася ще з п’ятьма кандидатами
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Нестеренко Сергій Григорович - 684,14 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);
Давидовська Тетяна Володимирівна - 731,09 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);
Заборський Вячеслав Олександрович - відкладено розгляд питання;
Лисенко Вадим Олександрович - 725,91 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);
Шалагінова Анастасія Володимирівна - 698,88 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя).
Відомо, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 17 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 4 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.
Фото: ВККС
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