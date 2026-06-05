  1. Суд інфо

Дніпровський апеляційний суд шукає 23 суддів: ВККС визначилася ще з п’ятьма кандидатами

11:27, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На участь у конкурсі подалися 43 кандидати, а співбесіди вже пройшли 17 претендентів на посади суддів.
Дніпровський апеляційний суд шукає 23 суддів: ВККС визначилася ще з п’ятьма кандидатами
Фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Нестеренко Сергій Григорович - 684,14 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);

Давидовська Тетяна Володимирівна - 731,09 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);

Заборський Вячеслав Олександрович - відкладено розгляд питання;

Лисенко Вадим Олександрович - 725,91 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Шалагінова Анастасія Володимирівна - 698,88 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя).

Відомо, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 17 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 4 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

Фото: ВККС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС Дніпро кваліфікаційне оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України конкурс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна запускає спрощене митне оформлення товарів і переходить до цифрової митниці без черг і паперів

У межах митної реформи пропонується об’єднати митні електронні системи в єдину цифрову платформу для обробки та обміну даними.

ЄСПЛ визнав непропорційною конфіскацію, яка змушує одного співучасника відповідати за весь злочинний дохід групи

ЄСПЛ визнав непропорційною конфіскацію, яка покладає на одного співучасника відповідальність за весь злочинний дохід групи.

Верховний Суд не погодився з ТЦК: щомісячна допомога ветеранам не є зарплатою

ТЦК та СП не можуть блокувати виплати щомісячної грошової допомоги військовим, прирівнюючи її до зарплати і обмежуючи ветеранів у строках звернення до суду.

Реформа позасудових спорів під питанням: законопроєкт потребує доопрацювання

В Україні пропонують запустити систему альтернативного врегулювання споживчих конфліктів, однак у чинній редакції законопроєкт потребує доопрацювання.

Судові ухвали можуть закрити в реєстрі на рік: Рада поставила на паузу спірну реформу

Законопроєкт, який змінює правила публікації судових рішень з міркувань безпеки, не отримав підтримки в профільному комітеті.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]