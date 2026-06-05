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Україна сама попросила ЄС позбавити захисту чоловіків 23-60 років — DW

10:01, 5 червня 2026
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Найближчими тижнями Єврокомісія представить пропозицію щодо тимчасового захисту для українців.
Україна сама попросила ЄС позбавити захисту чоловіків 23-60 років — DW
Фото: ukrainepuls.com
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Заступник міністра з питань міграції Кіпру - головуючої країни - Ніколас Іоаннідес заявив, що на сьогодні всі держави-члени ЄС згодні з тим, що дію директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців слід продовжити до березня 2028 року, проте «багато країн» виступає за «зміни в охопленні захисту за певних умов». Про це він сказав під час підсумкової конференції 4 червня після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

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За його словами, зустріч Ради ЄС продемонструвала «одностайність у підтримці України».

«Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це - рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців», - сказав він.

Як пише DW, Україна ініціювала виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту в ЄС.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що один з винятків, який обговорювався на зустрічі, - виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під дії ДТЗ.

«Це також те, що просять нас зробити українці», - заявив він.

Бруннер додав, що під час дискусії учасники «уважно слухали міністрів з держав», які прийняли найбільше українських біженців - Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини, Австрії.

Він пообіцяв, що найближчими тижнями Європейська Комісія представить пропозицію, «як нам рухатися далі, та яким буде подальший шлях щодо тимчасового захисту» для українців. Позицію Єврокомісії мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Польща просуває ідею обмеження тимчасового захисту ЄС для українських чоловіків призовного віку. Проте в Єврокомісії заявили, що українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, не втратять свій статус.

Додамо, Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу планують розглянути можливість обмеження автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам. Австрія виступає за припинення такого статусу для чоловіків віком від 23 до 60 років. 

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ЄС Україна

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