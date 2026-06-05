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Украина сама попросила ЕС лишить защиты мужчин 23–60 лет — DW

10:01, 5 июня 2026
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В ближайшие недели Еврокомиссия представит предложение относительно временной защиты для украинцев.
Украина сама попросила ЕС лишить защиты мужчин 23–60 лет — DW
Фото: ukrainepuls.com
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Заместитель министра по вопросам миграции Кипра — страны, председательствующей в ЕС, — Николас Иоаннидес заявил, что на сегодняшний день все государства-члены ЕС согласны с тем, что действие директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев следует продлить до марта 2028 года, однако «многие страны» выступают за «изменения в охвате защиты при определенных условиях». Об этом он сказал во время итоговой конференции 4 июня после завершения заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

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По его словам, встреча Совета ЕС продемонстрировала «единство в поддержке Украины».

«Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и одновременно это решение не будет создавать давление на государства-члены, принимающие украинцев», — сказал он.

Как пишет DW, Украина инициировала исключение мужчин призывного возраста из системы временной защиты в ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что одним из исключений, которое обсуждалось на встрече, является исключение мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет из-под действия ДВЗ.

«Это также то, о чем нас просят украинцы», — заявил он.

Бруннер добавил, что во время дискуссии участники «внимательно выслушали министров государств», которые приняли наибольшее количество украинских беженцев, — Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.

Он пообещал, что в ближайшие недели Европейская комиссия представит предложение «о том, как нам двигаться дальше и каким будет дальнейший путь в отношении временной защиты» для украинцев. Позицию Еврокомиссии должны одобрить государства-члены ЕС квалифицированным большинством голосов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Польша продвигает идею ограничения временной защиты ЕС для украинских мужчин призывного возраста. Однако в Еврокомиссии заявили, что украинцы, которые уже находятся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус.

Добавим, Министры внутренних дел стран Европейского Союза планируют рассмотреть возможность ограничения автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам. Австрия выступает за прекращение такого статуса для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. 

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ЕС Украина

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