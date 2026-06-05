У румунському порту Констанца стався потужний вибух — здетонував дрон, відео

В Румунії вибухнув морський дрон.

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У румунському порту Констанца 5 червня вибухнув морський дрон, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, морський безпілотник виявили вранці поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку життя на морі. Дрон самопідірвався близько 10:30 ранку.

Про походження та тип дрона поки не повідомляється.

«Цей морський дрон належить до тих, що використовуються у війні в Україні», – заявили в Міноборони. Район, де стався інцидент, ізолювали силами Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства оборони. Об'єкт на той час перебував у процесі оцінки та убезпечення.

У Міноборони наголосили, що дрон не належить румунській армії та не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в Чорному морі.

Згодом президент Румунії Нікушор Дан прокоментував інцидент. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували та як запобіжний захід евакуювали територію. Він також додав, що наразі немає даних про жертв чи постраждалих.

«Наразі аналізуються обставини, за яких дрон потрапив до порту, та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування», – сказав він.

Президент Румунії додав, що влада «зберігатиме високий рівень пильності» з огляду на безпекову ситуацію.

«Такі особливо серйозні ситуації є прямими наслідками загарбницької війни, розпочатої Росією проти України. Як держава-член НАТО, що має вихід до Чорного моря, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших громадян та національних інтересів», – заявив Дан.

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