Розійшлися до весілля — колишній може компенсувати вартість сукні, ресторану і декору: що каже закон

Закон дозволяє стягнути з колишнього чи колишньої витрати на весілля, яке так і не відбулося.

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Підготовка до весілля часто починається за кілька місяців до самої церемонії: бронюють ресторан, наречені замовляють декор, купують сукню та костюм, оплачують послуги фотографів і ведучих. Проте навіть після подання заяви до ДРАЦСу жоден із наречених не зобов’язаний укладати шлюб. Водночас відмова від одруження може мати фінансові наслідки.

Закон передбачає, що у певних випадках особа, яка скасувала весілля, повинна компенсувати витрати на підготовку до нього, а також повернути подарунки, зроблені у зв’язку з майбутнім шлюбом.

Відмова від шлюбу не є порушенням закону

Українське законодавство встановлює, що шлюб ґрунтується виключно на добровільній згоді жінки та чоловіка. Примушування до одруження є кримінальним правопорушенням і може каратися обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Тому наречені мають право відмовитися від реєстрації шлюбу у будь-який момент — як до подання заяви до органу державної реєстрації актів цивільного стану, так і після цього.

Коли виникає обов’язок компенсувати витрати на весілля

Якщо один із наречених передумав ще до подання заяви до ДРАЦСу, жодних юридичних наслідків така відмова не створює.

Однак після подання заяви ситуація змінюється. У разі відмови від шлюбу особа може бути зобов’язана відшкодувати іншому нареченому або нареченій витрати, понесені на підготовку до весільної церемонії.

Відшкодовувати доведеться саме ті витрати, які безпосередньо пов’язані з підготовкою до весілля та не можуть бути використані надалі у звичайному побуті. Йдеться, зокрема, про витрати на весільну сукню, декорації, оренду банкетного залу, послуги організаторів та інші аналогічні витрати.

Що буде з подарунками, які дарували до весілля

Окремо закон регулює питання подарунків, зроблених у зв’язку з майбутнім шлюбом.

Особа, яка подарувала майно з нагоди майбутнього одруження, має право вимагати його повернення, якщо шлюб так і не був зареєстрований. Для цього договір дарування може бути розірваний у судовому порядку.

Якщо ж подарунок уже втрачено, особа, яка його отримала, може бути зобов’язана відшкодувати його вартість.

Як повернути кошти за зірване весілля

Перед зверненням до суду рекомендується спробувати врегулювати спір у досудовому порядку.

Для цього необхідно направити особі, яка відмовилася від шлюбу, письмову претензію із зазначенням суми витрат, реквізитів для повернення коштів та строку виконання вимоги. До претензії варто додати документи, що підтверджують понесені витрати: чеки, квитанції, договори та інші підтвердні документи.

Якщо добровільно компенсувати витрати відмовляються, можна звернутися до суду за місцем проживання відповідача. До позову слід додати довідку з ДРАЦСу та документи, які підтверджують фактичні витрати на підготовку до весілля.

За подання такого позову необхідно сплатити судовий збір у розмірі 1% від ціни позову, тобто від суми коштів, яку заявник просить стягнути.

У яких випадках компенсувати витрати не потрібно

Закон передбачає винятки, коли особа, яка відмовилася від шлюбу, не повинна відшкодовувати витрати на підготовку до весілля.

Таке звільнення можливе, якщо рішення про відмову було викликане протиправною або аморальною поведінкою іншого нареченого чи нареченої.

Також компенсація не стягується, якщо перед весіллям були приховані важливі обставини, які могли вплинути на рішення про одруження. Серед таких обставин закон називає тяжку хворобу, наявність дитини, судимість або інші істотні факти, про які майбутній чоловік чи дружина не повідомили заздалегідь.

Таким чином, хоча закон гарантує кожному право вільно відмовитися від шлюбу, після подання заяви до ДРАЦСу таке рішення може мати фінансові наслідки. У разі безпідставного скасування весілля особі доведеться компенсувати понесені витрати та, за необхідності, повернути подарунки, пов’язані з майбутнім одруженням.

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