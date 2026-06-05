Разошлись до свадьбы — бывший может компенсировать стоимость платья, ресторана и декора: что говорит закон

Закон позволяет взыскать с бывшего или бывшей расходы на свадьбу, которая так и не состоялась.

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Подготовка к свадьбе часто начинается за несколько месяцев до самой церемонии: бронируют ресторан, жених и невеста заказывают декор, покупают платье и костюм, оплачивают услуги фотографов и ведущих. Однако даже после подачи заявления в ДРАЦС ни один из будущих супругов не обязан вступать в брак. Вместе с тем отказ от заключения брака может иметь финансовые последствия.

Закон предусматривает, что в определенных случаях лицо, отменившее свадьбу, должно компенсировать расходы на подготовку к ней, а также вернуть подарки, сделанные в связи с будущим браком.

Отказ от брака не является нарушением закона

Украинское законодательство устанавливает, что брак основывается исключительно на добровольном согласии женщины и мужчины. Принуждение к вступлению в брак является уголовным правонарушением и может наказываться ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Поэтому жених и невеста имеют право отказаться от регистрации брака в любой момент — как до подачи заявления в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, так и после этого.

Когда возникает обязанность компенсировать расходы на свадьбу

Если один из будущих супругов передумал еще до подачи заявления в ДРАЦС, никаких юридических последствий такой отказ не создает.

Однако после подачи заявления ситуация меняется. В случае отказа от брака лицо может быть обязано возместить другому жениху или невесте расходы, понесенные на подготовку к свадебной церемонии.

Возмещению подлежат именно те расходы, которые непосредственно связаны с подготовкой к свадьбе и не могут быть в дальнейшем использованы в обычном быту. Речь идет, в частности, о расходах на свадебное платье, декорации, аренду банкетного зала, услуги организаторов и другие аналогичные расходы.

Что будет с подарками, которые дарили к свадьбе

Отдельно закон регулирует вопрос подарков, сделанных в связи с будущим браком.

Лицо, подарившее имущество по случаю будущего вступления в брак, имеет право требовать его возврата, если брак так и не был зарегистрирован. Для этого договор дарения может быть расторгнут в судебном порядке.

Если же подарок уже утрачен, лицо, которое его получило, может быть обязано возместить его стоимость.

Как вернуть средства за сорванную свадьбу

Перед обращением в суд рекомендуется попытаться урегулировать спор в досудебном порядке.

Для этого необходимо направить лицу, отказавшемуся от брака, письменную претензию с указанием суммы расходов, реквизитов для возврата средств и сроков выполнения требования. К претензии следует приложить документы, подтверждающие понесенные расходы: чеки, квитанции, договоры и другие подтверждающие документы.

Если добровольно компенсировать расходы отказываются, можно обратиться в суд по месту жительства ответчика. К иску следует приложить справку из ДРАЦС и документы, подтверждающие фактические расходы на подготовку к свадьбе.

За подачу такого иска необходимо уплатить судебный сбор в размере 1% от цены иска, то есть от суммы средств, которую заявитель просит взыскать.

В каких случаях компенсировать расходы не нужно

Закон предусматривает исключения, когда лицо, отказавшееся от брака, не должно возмещать расходы на подготовку к свадьбе.

Такое освобождение возможно, если решение об отказе было вызвано противоправным или аморальным поведением другого жениха или невесты.

Также компенсация не взыскивается, если перед свадьбой были скрыты важные обстоятельства, которые могли повлиять на решение о вступлении в брак. Среди таких обстоятельств закон называет тяжелую болезнь, наличие ребенка, судимость или другие существенные факты, о которых будущий супруг или супруга заранее не сообщили.

Таким образом, хотя закон гарантирует каждому право свободно отказаться от брака, после подачи заявления в ДРАЦС такое решение может иметь финансовые последствия. В случае безосновательной отмены свадьбы лицу придется компенсировать понесенные расходы и, при необходимости, вернуть подарки, связанные с будущим вступлением в брак.

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