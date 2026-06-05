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В румынском порту Констанца произошел мощный взрыв — сдетонировал дрон, видео

12:57, 5 июня 2026
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В Румынии взорвался морской дрон.
В румынском порту Констанца произошел мощный взрыв — сдетонировал дрон, видео
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В румынском порту Констанца 5 июня взорвался морской дрон, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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По данным ведомства, морской беспилотник был обнаружен утром возле штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизни на море. Дрон самоликвидировался около 10:30 утра.

О происхождении и типе дрона пока не сообщается.

«Этот морской дрон относится к тем, которые используются в войне в Украине», — заявили в Минобороны.

Район, где произошел инцидент, был изолирован силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства обороны. Объект на тот момент находился в процессе оценки и обезвреживания.

В Минобороны подчеркнули, что дрон не принадлежит румынской армии и не принимал участия в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море.

Позже президент Румынии Никушор Дан прокомментировал инцидент. На своей странице в Facebook он отметил, что правоохранительные органы и службы безопасности оперативно отреагировали и в качестве меры предосторожности эвакуировали территорию. Он также добавил, что в настоящее время нет данных о погибших или пострадавших.

«В настоящее время анализируются обстоятельства, при которых дрон попал в порт, а также возможные дополнительные риски, а непосредственно ответственные органы будут информировать о ходе расследования», — сказал он.

Президент Румынии добавил, что власти «будут сохранять высокий уровень бдительности» с учетом ситуации в сфере безопасности.

«Такие особо серьезные ситуации являются прямыми последствиями захватнической войны, начатой Россией против Украины. Как государство-член НАТО, имеющее выход к Черному морю, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками и будем принимать все необходимые меры для защиты наших граждан и национальных интересов», — заявил Дан.

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