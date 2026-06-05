Чи відповідає людина за чужий образливий коментар, якщо поставила під ним лайк: вердикт Верховного суду Австрії

У центрі спору опинилося питання, яке хвилює мільйони користувачів соцмереж: що насправді означає лайк.

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Верховний суд Австрії розглянув незвичну справу про відповідальність за лайк під образливим коментарем у Facebook. Суду довелося вирішити, чи означає вподобайка підтримку всіх звинувачень на адресу людини та чи може вона стати підставою для позову про захист честі, гідності й ділової репутації.

Соціальні мережі давно стали майданчиком не лише для спілкування, а й для судових спорів. Якщо образливий коментар або допис можуть стати підставою для позову, то з реакціями користувачів ситуація значно складніша. Чи означає натискання кнопки «Подобається», що людина підтримує кожне слово в публікації? Чи може звичайний лайк під різкою критикою або образою вважатися посяганням на честь і гідність іншої особи? Відповідь на ці питання дав Верховний суд Австрії, який розглянув справу про вподобайку під коментарем у Facebook та сформулював важливі підходи до оцінки поведінки користувачів у соцмережах.

Через що виник спір

Верховний суд Австрії у справі № 6 Ob 26/26f дійшов висновку, що поставлена під коментарем у Facebook вподобайка («лайк») сама по собі не означає, що користувач повністю підтримує всі твердження автора коментаря або бере їх на себе.

Спір виник після того, як користувач Facebook опублікував допис про сімейне свято та розмістив фотографію із дружиною. У публікації він написав, що вважає себе щасливчиком через шлюб із «чудовою жінкою».

Після цього інший користувач залишив під дописом коментар, у якому заявив, що на обличчі автора «не видно чесності та порядності» і що «сумно», коли людина «заробляє стільки грошей завдяки фальші».

Відповідачка не писала власних коментарів, однак скористалася функцією «Подобається» під цим повідомленням.

Чому позивач вважав лайк порушенням честі та гідності

Автор допису звернувся до суду. Він стверджував, що лайк під образливим коментарем означає підтримку його змісту, а також сприяє поширенню такого контенту через алгоритми соціальної мережі. На його думку, відповідачка фактично приєдналася до образливих висловлювань і втрутилася в його особисті немайнові права.

Апеляційний суд погодився з такою позицією. Він дійшов висновку, що лайк сигналізує про схвалення змісту повідомлення, може впливати на формування думки інших користувачів і тому є формою участі в приниженні честі особи.

Що сказав Верховний суд Австрії про лайки у Facebook

Однак Верховний суд Австрії скасував це рішення.

Суд наголосив, що вподобайка дійсно може розглядатися як форма вираження думки, адже повідомлення в інтернеті можуть передаватися не лише словами, а й за допомогою графічних символів.

Водночас при оцінці значення лайка необхідно враховувати весь контекст спілкування, зміст початкового допису, характер коментаря, відносини між учасниками дискусії та сприйняття пересічного користувача соцмережі.

Верховний суд звернув увагу, що лайк є стандартним символом, який пропонує сама платформа. На відміну від самостійно написаного коментаря, він має значно менш визначений зміст. Крім того, користувачі зазвичай сприймають окремий лайк як частину загального настрою аудиторії, а не як детально сформульовану особисту позицію конкретної людини.

Практика ЄСПЛ і судів інших країн щодо лайків

Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини у справі Melike v. Turkey, де зазначалося, що лайк у соціальних мережах є поширеною формою свободи вираження поглядів і переважно свідчить лише про симпатію до певної інформації, а не про намір активно поширювати її.

Окремо Верховний суд навів позицію Федерального суду Швейцарії, який раніше вказував, що значення вподобайки є доволі розмитим. Вона може означати підтримку змісту повідомлення, схвалення його форми або навіть просто позитивне ставлення до автора допису. Справжні мотиви користувача часто залишаються невідомими.

Чому суд не побачив образи у конкретному випадку

Аналізуючи конкретні обставини справи, австрійський суд дійшов висновку, що вподобайка відповідачки демонструвала лише певну симпатію до негативної реакції на публікацію позивача або неприязнь до публічного демонстрування ним свого сімейного щастя.

При цьому, на думку суду, пересічний користувач не сприйняв би такий лайк як підтвердження або підтримку конкретних звинувачень у нечесності, непорядності чи зароблянні грошей шляхом обману.

У підсумку Верховний суд Австрії постановив, що зміст вподобайки в цій ситуації не виходив за межі демонстрації невизначеної антипатії до позивача або до його публічного вихваляння власного особистого життя. Така реакція не становить посягання на честь чи ділову репутацію людини.

Тому суд визнав дії відповідачки правомірними та остаточно відмовив у задоволенні вимог щодо заборони таких дій у майбутньому.

Який правовий висновок сформулював Верховний суд Австрії

Верховний суд Австрії фактично сформулював принцип: звичайний лайк під критичним або навіть образливим коментарем не означає автоматичного приєднання до всіх викладених у ньому тверджень. Для встановлення порушення честі чи гідності необхідно оцінювати конкретний контекст, зміст комунікації та те, як таку реакцію сприйме пересічний користувач соціальної мережі.

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