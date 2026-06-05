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Розпочато підготовку до відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» з Україною

10:26, 5 червня 2026
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Досягнення домовленостей з Угорщиною відкрило шлях до завершення підготовки рішення держав-членів щодо відкриття Кластера.
Розпочато підготовку до відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» з Україною
Фото: dw.com
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Головування Кіпру в Раді ЄС офіційно розпочало підготовку до відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» з Україною. Про це повідомив Головний Переговірник, Віцепремʼєр-міністр Тарас Качка на полях Міністерської зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), передає Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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«Досягнення домовленостей з Угорщиною відкрило шлях до завершення підготовки рішення держав-членів щодо відкриття Кластера: на засіданні Комітету постійних представників держав-членів ЄС при Європейському Союзі (COREPER) одноголосно підтримали рішення, необхідні для завершення підготовчих процедур», - йдеться у повідомленні.

Домовленості з Угорщиною, зокрема, стосуються реалізації Плану дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин, затвердженого Урядом у травні 2025 року.  Йдеться про виконання заходів, передбачених рекомендаціями Європейської Комісії в межах підготовки України до відкриття Кластера 1.

Наступний важливий крок – проведення Міжурядової конференції в Люксембурзі та офіційне відкриття Кластера.

Віцепремʼєр висловив вдячність Кіпрському головуванню, Європейській Комісії та державам-членам ЄС за підтримку політики розширення Євросоюзу та незмінну відданість підтримці просування України на шляху до членства.

Раніше повідомлялося, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС уже 15 червня.

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ЄС Україна

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