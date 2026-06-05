Начата подготовка к открытию Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» с Украиной

Достижение договоренностей с Венгрией открыло путь к завершению подготовки решения государств-членов об открытии Кластера.

Фото: dw.com

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Председательство Кипра в Совете ЕС официально начало подготовку к открытию Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» с Украиной. Об этом сообщил Главный переговорщик, вице-премьер-министр Тарас Качка на полях министерской встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Достижение договоренностей с Венгрией открыло путь к завершению подготовки решения государств-членов относительно открытия Кластера: на заседании Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС при Европейском Союзе (COREPER) единогласно поддержали решения, необходимые для завершения подготовительных процедур», — говорится в сообщении.

Договоренности с Венгрией, в частности, касаются реализации Плана действий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, утвержденного Правительством в мае 2025 года. Речь идет о выполнении мероприятий, предусмотренных рекомендациями Европейской комиссии в рамках подготовки Украины к открытию Кластера 1.

Следующий важный шаг — проведение Межправительственной конференции в Люксембурге и официальное открытие Кластера.

Вице-премьер выразил благодарность кипрскому председательству, Европейской комиссии и государствам-членам ЕС за поддержку политики расширения Европейского Союза и неизменную приверженность поддержке продвижения Украины на пути к членству.

Ранее сообщалось, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже 15 июня.

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