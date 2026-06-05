Несет ли человек ответственность за чужой оскорбительный комментарий, если поставил под ним лайк: вердикт Верховного суда Австрии

В центре спора оказался вопрос, который волнует миллионы пользователей соцсетей: что на самом деле означает лайк.

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Верховный суд Австрии рассмотрел необычное дело об ответственности за лайк под оскорбительным комментарием в Facebook. Суду пришлось решить, означает ли отметка «Нравится» поддержку всех обвинений в адрес человека и может ли она стать основанием для иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Социальные сети давно стали площадкой не только для общения, но и для судебных споров. Если оскорбительный комментарий или публикация могут стать основанием для иска, то с реакциями пользователей ситуация значительно сложнее. Означает ли нажатие кнопки «Нравится», что человек поддерживает каждое слово в публикации? Может ли обычный лайк под резкой критикой или оскорблением считаться посягательством на честь и достоинство другого лица? Ответ на эти вопросы дал Верховный суд Австрии, который рассмотрел дело об отметке «Нравится» под комментарием в Facebook и сформулировал важные подходы к оценке поведения пользователей в социальных сетях.

Из-за чего возник спор

Верховный суд Австрии по делу № 6 Ob 26/26f пришел к выводу, что поставленная под комментарием в Facebook отметка «Нравится» («лайк») сама по себе не означает, что пользователь полностью поддерживает все утверждения автора комментария или берет их на себя.

Спор возник после того, как пользователь Facebook опубликовал пост о семейном празднике и разместил фотографию с супругой. В публикации он написал, что считает себя счастливчиком благодаря браку с «прекрасной женщиной».

После этого другой пользователь оставил под публикацией комментарий, в котором заявил, что на лице автора «не видно честности и порядочности» и что «на самом деле грустно», когда человек «зарабатывает столько денег благодаря фальши».

Ответчица не писала собственных комментариев, однако воспользовалась функцией «Нравится» под этим сообщением.

Почему истец считал лайк нарушением чести и достоинства

Автор публикации обратился в суд. Он утверждал, что лайк под оскорбительным комментарием означает поддержку его содержания, а также способствует распространению такого контента через алгоритмы социальной сети. По его мнению, ответчица фактически присоединилась к оскорбительным высказываниям и вмешалась в его личные неимущественные права.

Апелляционный суд согласился с такой позицией. Он пришел к выводу, что лайк сигнализирует об одобрении содержания сообщения, может влиять на формирование мнения других пользователей и поэтому является формой участия в унижении чести человека.

Что сказал Верховный суд Австрии о лайках в Facebook

Однако Верховный суд Австрии отменил это решение.

Суд подчеркнул, что отметка «Нравится» действительно может рассматриваться как форма выражения мнения, поскольку сообщения в интернете могут передаваться не только словами, но и с помощью графических символов.

В то же время при оценке значения лайка необходимо учитывать весь контекст общения, содержание первоначальной публикации, характер комментария, отношения между участниками дискуссии и восприятие обычного пользователя социальной сети.

Верховный суд обратил внимание, что лайк является стандартным символом, который предлагает сама платформа. В отличие от самостоятельно написанного комментария, он имеет значительно менее определенное содержание. Кроме того, пользователи обычно воспринимают отдельный лайк как часть общего настроения аудитории, а не как детально сформулированную личную позицию конкретного человека.

Практика ЕСПЧ и судов других стран относительно лайков

Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека по делу Melike v. Turkey, где отмечалось, что лайк в социальных сетях является распространенной формой свободы выражения мнений и преимущественно свидетельствует лишь о симпатии к определенной информации, а не о намерении активно распространять ее.

Отдельно Верховный суд привел позицию Федерального суда Швейцарии, который ранее указывал, что значение отметки «Нравится» является довольно размытым. Она может означать поддержку содержания сообщения, одобрение его формы или даже просто позитивное отношение к автору публикации. Настоящие мотивы пользователя часто остаются неизвестными.

Почему суд не увидел оскорбления в конкретном случае

Анализируя конкретные обстоятельства дела, австрийский суд пришел к выводу, что отметка «Нравится» со стороны ответчицы демонстрировала лишь определенную симпатию к негативной реакции на публикацию истца либо неприязнь к публичной демонстрации им своего семейного счастья.

При этом, по мнению суда, обычный пользователь не воспринял бы такой лайк как подтверждение или поддержку конкретных обвинений в нечестности, непорядочности или зарабатывании денег путем обмана.

В итоге Верховный суд Австрии постановил, что содержание отметки «Нравится» в данной ситуации не выходило за рамки демонстрации неопределенной антипатии к истцу либо к его публичному выставлению напоказ собственной личной жизни. Такая реакция не представляет собой посягательство на честь или деловую репутацию человека.

Поэтому суд признал действия ответчицы правомерными и окончательно отказал в удовлетворении требований о запрете таких действий в будущем.

Какой правовой вывод сформулировал Верховный суд Австрии

Верховный суд Австрии фактически сформулировал принцип: обычный лайк под критическим или даже оскорбительным комментарием не означает автоматического присоединения ко всем изложенным в нем утверждениям. Для установления нарушения чести или достоинства необходимо оценивать конкретный контекст, содержание коммуникации и то, как такую реакцию воспримет обычный пользователь социальной сети.

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