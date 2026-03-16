$2000 за «помощь» в сдаче экзамена — в сервисном центре МВД разоблачили кандидата в водители

22:36, 16 марта 2026
Через телефон кандидату в водители передавали ответы на вопросы.
В киевском сервисном центре МВД разоблачили кандидата в водители, который хотел сдать экзамен с «помощью». Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что во время теоретического экзамена администратор заметила подозрительное поведение 19-летнего кандидата в водители. Позже под одеждой обнаружили провод, ведущий к скрытому микрофону.

Как выяснилось, через телефон кандидату передавали ответы. За такую «помощь» он заплатил 2000 долларов, найдя предложение в социальных сетях.

После завершения тестирования на место вызвали полицию для фиксации правонарушения.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что использование любых посторонних технических средств во время экзамена является недопустимым нарушением. В таком случае экзамен прекращается, а результат аннулируется.

