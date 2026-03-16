$2000 за «помощь» в сдаче экзамена — в сервисном центре МВД разоблачили кандидата в водители

Через телефон кандидату в водители передавали ответы на вопросы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В киевском сервисном центре МВД разоблачили кандидата в водители, который хотел сдать экзамен с «помощью». Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что во время теоретического экзамена администратор заметила подозрительное поведение 19-летнего кандидата в водители. Позже под одеждой обнаружили провод, ведущий к скрытому микрофону.

Как выяснилось, через телефон кандидату передавали ответы. За такую «помощь» он заплатил 2000 долларов, найдя предложение в социальных сетях.

После завершения тестирования на место вызвали полицию для фиксации правонарушения.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что использование любых посторонних технических средств во время экзамена является недопустимым нарушением. В таком случае экзамен прекращается, а результат аннулируется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.