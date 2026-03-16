$2000 за «допомогу» у складані іспиту — у сервісному центрі МВС викрили кандидата у водії

У київському сервісному центрі МВС викрили кандидата у водії, який хотів скласти іспит з «допомогою». Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що під час теоретичного іспиту адміністраторка помітила підозрілу поведінку 19-річного кандидата у водіїв. Згодом під одягом виявили провід, що вів до прихованого мікрофона.

Як з’ясувалося, через телефон кандидату передавали відповіді. За таку «допомогу» він заплатив 2000 доларів, знайшовши пропозицію у соцмережах.

Після завершення тестування на місце викликали поліцію для фіксації правопорушення.

Головний сервісний центр МВС нагадав, використання будь-яких сторонніх технічних засобів під час іспиту — недопустиме порушення. У такому разі іспит припиняється, а результат анулюється.

