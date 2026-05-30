У ЗСУ спростували заяви РФ про нібито атаку на енергоблок №6 Запорізької АЕС

Україна відкинула заяви про нібито удар по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції, які поширили у РФ.

Україна відкинула заяви про нібито удар по енергоблоку Запорізької АЕС. Раніше у РФ заявили, що нібито 30 травня український дрон "здетонував" безпосередньо біля будівлі машинного залу енергоблока №6 ЗАЕС.

Сили оборони України заявили, що не завдавали ударів по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції та назвали поширювані російською стороною повідомлення про атаку черговою інформаційною провокацією.

У повідомленні зазначається, що українські військові діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та не здійснюють атак на ядерні об'єкти. Також наголошується, що з березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ.

У Силах оборони звернули увагу, що РФ не оприлюднила переконливих доказів на підтвердження своїх заяв про нібито удар по станції. Крім того, за оцінкою українських військових, озвучена версія подій не відповідає наявним фактам і технічним характеристикам засобів ураження.

Також підкреслюється, що під час інциденту на відповідній ділянці фронту активних бойових дій не велося та засоби ураження не застосовувалися. Українська сторона нагадала, що міжнародне гуманітарне право забороняє удари по ядерних об'єктах.

