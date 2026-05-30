Ризик-орієнтований контроль та цифрові сервіси: ДПС змінює підхід до роботи з бізнесом

У ДПС заявили про перехід до сервісної моделі роботи з бізнесом, яка передбачає розвиток цифрових послуг, автоматизацію адміністрування та ризик-орієнтований підхід до контролю.

Державна податкова служба України з початку повномасштабного вторгнення зосередилася на забезпеченні безперебійної роботи системи адміністрування податків та доступності сервісів для бізнесу і громадян. Про це розповіла виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух під час міжнародної конференції, організованої МВФ та Незалежним управлінням державних доходів Греції.

Одним із ключових завдань на початковому етапі стала стабілізація роботи податкової системи в умовах воєнного стану. Попри складні обставини, вдалося забезпечити безперервне функціонування податкових сервісів по всій країні, а також цілодобову роботу електронних ресурсів.

У ДПС зазначають, що надалі увага була зосереджена на модернізації підходів до взаємодії з платниками податків. Під час аналізу проблемних питань враховувалися звернення бізнесу щодо блокування податкових накладних, надмірного адміністративного навантаження, дублювання окремих процедур та проведення перевірок.

Як повідомляється, сьогодні податкова служба взаємодіє не лише з мільйонами суб’єктів господарювання, а й з громадянами, що потребує сучасних інструментів управління та нових підходів до адміністрування. Серед пріоритетів відомства — підвищення якості сервісів, розвиток аналітичних інструментів і цифровізація процесів.

Карнаух зазначила, що протягом останніх півтора року ДПС реалізує низку змін, спрямованих на вдосконалення роботи системи. Зокрема, йдеться про впровадження ризик-орієнтованого підходу замість тотального контролю, автоматизацію процесів, розвиток електронних сервісів, створення єдиної цифрової екосистеми та посилення превентивної роботи з платниками податків.

За її словами, всі трансформації здійснюються в межах Національної стратегії доходів до 2030 року. Їхня мета — формування сучасної податкової системи, яка поєднуватиме ефективне адміністрування податків, прозорі правила роботи, якісний сервіс та широке використання цифрових технологій.

