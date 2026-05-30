  1. В Україні

Податкова попередила імпортерів про важливе правило: яку дату враховують для валютного нагляду

17:06, 30 травня 2026
ДПС нагадала платникам податків про правила визначення дати авансового платежу за операціями з імпорту товарів для цілей валютного нагляду.
Українцям порядок визначення дати авансового платежу за імпортними операціями для цілей валютного нагляду.

Згідно із Законом України «Про валюту і валютні операції», якщо Національний банк встановив граничний строк розрахунків за імпортними операціями, постачання товару має відбутися протягом визначеного терміну від дати здійснення передоплати.

Для валютного нагляду датою авансового платежу вважається день списання коштів з рахунку резидента. Саме в цей момент платник втрачає можливість розпоряджатися грошима, а його обов’язок щодо проведення платежу вважається виконаним.

У податковій службі звернули увагу, що під час міжнародних переказів банки використовують технічний реквізит — дату валютування (Value Date), яка зазначається, зокрема, у повідомленнях системи SWIFT та інших банківських документах.

Водночас дата валютування має виключно технічне значення для міжбанківських розрахунків і не впливає на визначення моменту здійснення платежу платником.

Отже, відлік граничного строку розрахунків за імпортними операціями починається з дати списання коштів з рахунку резидента, а не з дати валютування.

Платникам рекомендують враховувати цю особливість під час планування та проведення розрахунків у межах зовнішньоекономічної діяльності.

податкова ДПС

