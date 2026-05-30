  1. В Україні

Уряд дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціону

16:11, 30 травня 2026
Кабмін спростив оренду державного майна без аукціону для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу, що дозволить виробникам зброї швидше розширювати виробничі потужності та нарощувати випуск продукції для потреб Сил оборони.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрощує процедуру передачі державного майна в оренду без проведення аукціонів для підприємств оборонно-промислового комплексу під час дії воєнного стану.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, новий механізм насамперед стосується компаній, які займаються виробництвом ракетного озброєння, вибухових речовин і сучасних видів зброї. Вона наголосила, що таке рішення дасть змогу оперативніше запускати нові виробничі потужності та збільшувати обсяги виготовлення продукції для потреб українських захисників.

Прем’єрка зазначила, що право скористатися спрощеною процедурою отримають підприємства, які мають статус критично важливих та внесені Міністерством оборони до реєстру виконавців державних контрактів.

"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", – резюмувала Свириденко.

