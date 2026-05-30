Призначення дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій: що треба знати

Учасники бойових дій мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області роз’яснило питання призначення дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій.

Право на достроковий вихід на пенсію за віком

Учасники бойових дій мають право на дострокове призначення пенсії за віком:

чоловіки — з 55 років, за наявності не менше 25 років страхового стажу;

жінки — з 50 років, за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Визначення розміру пенсії

Розмір пенсії відповідно до Закону України №1058 залежить від тривалості страхового стажу та розміру зарплати, з якої сплачувалися страхові внески.

Доплати та підвищення до пенсії

До пенсії учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення до пенсії — 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2026 — 648,75 грн);

цільова грошова допомога на прожиття — 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо загальний розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат, установлених законодавством, крім пеній за особливі заслуги перед Україною) не досягає 5 528 грн.

Порядок звернення та необхідні документи

Заява про призначення або перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається:

особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Для оформлення пенсії подаються оригінали документів:

паспорт громадянина України та РНОКПП (ідентифікаційний код);

трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж (диплом про освіту, документи про проходження військової служби);

довідка про грошове забезпечення по грудень 2016 року (у разі відсутності відповідних даних у Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;

фотокартка для оформлення пенсійного посвідчення.

