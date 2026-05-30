  1. Суспільство

Призначення дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій: що треба знати

14:23, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Учасники бойових дій мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Призначення дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій: що треба знати
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області роз’яснило питання призначення дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Право на достроковий вихід на пенсію за віком

Учасники бойових дій мають право на дострокове призначення пенсії за віком:

чоловіки — з 55 років, за наявності не менше 25 років страхового стажу;

жінки — з 50 років, за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Визначення розміру пенсії

Розмір пенсії відповідно до Закону України №1058 залежить від тривалості страхового стажу та розміру зарплати, з якої сплачувалися страхові внески.

Доплати та підвищення до пенсії

До пенсії учасникам бойових дій встановлюються:

  • підвищення до пенсії — 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2026 — 648,75 грн);
  • цільова грошова допомога на прожиття — 40 грн;
  • щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо загальний розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат, установлених законодавством, крім пеній за особливі заслуги перед Україною) не досягає 5 528 грн.

Порядок звернення та необхідні документи

Заява про призначення або перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається:

  • особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Для оформлення пенсії подаються оригінали документів:

  • паспорт громадянина України та РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж (диплом про освіту, документи про проходження військової служби);
  • довідка про грошове забезпечення по грудень 2016 року (у разі відсутності відповідних даних у Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідка про участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;
  • фотокартка для оформлення пенсійного посвідчення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]