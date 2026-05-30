Не підвищували зарплату – роботодавцям почали надсилати листи через «заморожені» виплати

Інспекція з питань праці повідомила про моніторинг роботодавців, у яких тривалий час не змінювалися зарплати та кількість працівників за даними Пенсійного фонду.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради повідомила, що роботодавці почали отримувати листи щодо працівників, у яких протягом року не змінювалися кількість застрахованих осіб та суми нарахованої заробітної плати. Підставою для таких звернень стали дані звітності, отримані від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

У листах йдеться про те, що у частини страхувальників протягом певного періоду, зокрема за січень 2026 року, не змінювалися кількість застрахованих працівників та загальна сума нарахованої зарплати. Саме це стало підставою для звернення органу місцевого самоврядування з проханням надати інформацію щодо дотримання трудового законодавства та розглянути питання підвищення зарплат працівникам.

В Інспекції наголошують, що у зверненнях містяться посилання на Конституцію України, закони «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про індексацію грошових доходів населення» та Кодекс законів про працю України.

Окремо роботодавцям нагадують про індексацію заробітної плати як передбачений законом механізм компенсації подорожчання товарів і послуг. Попри особливості обчислення індексу споживчих цін у 2026 році, обов’язок забезпечувати державні гарантії в оплаті праці залишається чинним.

Водночас в Інспекції зазначають, що сам лист не є ані приписом, ані рішенням про штраф чи проведення перевірки. Однак орган місцевого самоврядування має право ініціювати позапланові заходи державного нагляду за дотриманням трудового законодавства, зокрема щодо оформлення трудових відносин, виявлення неоформлених працівників, законності припинення трудових договорів та дотримання гарантій в оплаті праці.

Фактично йдеться про аналітичний моніторинг роботодавців на основі даних Пенсійного фонду.

Після отримання таких листів роботодавцям рекомендують перевірити кадрову документацію, зокрема трудові договори, накази, повідомлення про прийняття працівників та табелі обліку робочого часу. Також варто проаналізувати систему оплати праці, перевірити проведення індексації, дотримання мінімальних державних гарантій та відсутність тривалого «заморожування» зарплат без обґрунтування.

Крім того, підприємствам радять оцінити можливі ризики, якщо на підприємстві тривалий час не змінюється фонд оплати праці, працівники масово оформлені на мінімальну зарплату або є ознаки прихованої зайнятості.

Інспекція також просить роботодавців надати відповідь у сканованому вигляді з підписом керівника на визначені електронні адреси.

У повідомленні наголошується, що аналіз цифрової звітності Податковою службою, Пенсійним фондом та органами місцевого самоврядування формує систему ризик-орієнтованого моніторингу, у межах якої навіть стабільні показники зарплати можуть стати підставою для додаткової уваги контролюючих органів.

