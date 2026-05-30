  1. В Україні

16 росіян та 31 компанія: Україна ввела нові санкції у межах синхронізації з Євросоюзом

12:19, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові санкції стосуються 16 росіян та 31 компаній з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України.
16 росіян та 31 компанія: Україна ввела нові санкції у межах синхронізації з Євросоюзом
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки.

Частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України.

Серед фізичних осіб – керівники російських стратегічних підприємств, бюджетних установ, підрозділів російської армії та субʼєкти, які служать Росії на наших тимчасово окупованих територіях.

Також до списку увійшли підприємства російського ВПК, виробники РЕБ, програмного забезпечення й компонентів для дронів, компанії з видобутку нафти, газу та золота. Зокрема, обмеження застосовані до російського виробника аерокосмічної продукції та компонентів для дронів ТОВ «Атлант Аеро», а також до російського виробника систем зв’язку та компонентів для БпЛА й ракет ТОВ «Ірз-Зв’язок».

Запроваджені санкції щодо компаній з ОАЕ, які продають верстати й обладнання для лабораторій, хімічну продукцію та запасні частини для комерційних літаків, і щодо експортера нафти в Білорусі.

Україна застосувала обмежувальні заходи й до трьох росіян: прокурорки Людмили Баландіної, причетної до системних репресій і порушень прав людини проти осіб, які підтримували Україну або критикували російську владу; судді Дмитра Гордєєва, також причетного до репресій, який виносив політично мотивовані рішення проти опозиціонерів і правозахисників; російської редакторки та пропагандистки Марії Сіттель, яка системно поширювала дезінформацію.

Також санкційні обмеження застосовані до 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану й 11 іранських компаній, які працюють у межах іранських програм з виробництва балістичних ракет та дронів.

«Ми продовжуємо синхронізувати санкційні режими з ЄС та партнерами. Очікуємо на подальше посилення тиску на Росію та всіх, хто допомагає їй підтримувати агресію. Вже завершуємо спільну роботу над проєктами наступних санкційних рішень ЄС і партнерських держав, зокрема 21-го пакету санкцій», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]