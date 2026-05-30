Битва за «загублені» мільярди: у США подали позов на право власності на 39 тисяч неактивних біткоїн-гаманців

До суду Нью-Йорка подано позов, у якому позивачі вимагають визнати їх власниками понад 39 тисяч «загублених» біткоїн-гаманців.

У США до суду Нью-Йоркабуло подано позов Ноа Доу та двома компаніями з обмеженою відповідальністю зі штату Вайомінг — ABC Company і XYZ Company — на право власності на 39 069 «загублених» біткоїн-гаманців.

Позов було подано 1 травня. У ньому стверджується, що монети, пов’язані із зазначеними адресами, є юридично покинутим майном, яке позивачі виявили, повідомили про нього Поліцію Нью-Йорка та заявили свої права відповідно до законодавства штату Нью-Йорк про загублене майно.

Позивачі стверджують, що неактивні біткоїн-гаманці є юридично «покинутим» майном, яке вони знайшли. Йдеться, зокрема, про гаманці ранніх майнерів Bitcoin та адреси, які приписують творцю криптовалюти Сатоші Накамото, а також інші втрачені монети й адреси невстановлених осіб. На їхню думку, такі активи можуть бути вилучені аналогічно до традиційних банківських рахунків.

Як пише Cointelegraph, позов порушує важливі питання щодо правового режиму біткоїн-гаманців, які залишалися неактивними протягом багатьох років, включаючи токени епохи Сатоші, що не використовувалися понад десятиліття. Водночас правові підстави такого позову викликають сумніви, адже незрозуміло, яким чином позивачі могли б отримати доступ до біткоїнів без наявності приватних ключів від відповідних гаманців.

Як повідомив провідний аналітик інвестиційно-дослідницької компанії Castle Labs, відомий під псевдонімом Noveleader, навіть якщо суд ухвалить рішення на користь позивачів, воно матиме радше символічний характер і не зможе бути технічно виконане, оскільки мережа Bitcoin не має механізму для «перепризначення коштів без приватного ключа».

За його словами, єдиним винятком може бути ситуація, коли такі монети будуть переміщені на рахунок регульованого кастодіального сервісу або криптовалютної біржі. У такому разі суд зможе зобов’язати відповідного посередника виконати рішення.

Аналітик також зазначив, що значна частина цих монет може належати померлим власникам, особам, які втратили свої приватні ключі, або довгостроковим інвесторам, які просто не здійснювали жодних операцій протягом тривалого часу. На його думку, жодна з цих обставин не свідчить про юридичну відмову від права власності на активи.

За словами засновника платформи ончейн-аналітики Bitcoin Timechain Index, зазначені адреси містять приблизно 3,7 мільйона BTC вартістю близько 285 мільярдів доларів США.

Він також зазначив, що більшість старих токенів епохи Сатоші наразі зберігаються у форматі виходів Pay-to-Public-Key (P2PK), тоді як позивачі надіслали юридичні повідомлення лише на відповідні хешовані публічні ключі у форматі Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH), які часто не містять жодної вартості.

Це може поставити під сумнів твердження про те, що власнику було належним чином повідомлено про відмову від майна, оскільки позивачі надіслали юридичні повідомлення на порожні адреси P2PKH, тоді як фактичний баланс BTC зберігається у скриптах P2PK, щодо яких повідомлення не надсилалися.

Понад 39 тисяч гаманців, згаданих у позові, містять біткоїни, які вважаються неактивними або втраченими, тобто не брали участі в ончейн-транзакціях протягом багатьох років.

