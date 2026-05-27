Усі дані про людину для призначення соцвиплат об’єднають в одну систему: новий закон встановив механізм

В Україні запроваджено нову цифрову модель у сфері соціального захисту, яка передбачає об’єднання державних реєстрів в єдину інформаційну систему та автоматизацію перевірки права на соціальну підтримку. Відповідні зміни закріплено у законі, що формує правові засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Набрав чинності Закон №4607-IX про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, яким визначено правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери як державної цифрової інфраструктури у сфері соціального захисту населення.

Що передбачає закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Закон встановлює створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери як інтегрованого інформаційно-комунікаційного середовища, що об’єднує електронні ресурси у сфері соціального захисту. Система включає центральну та функціональні підсистеми, а також програмно-інформаційні комплекси, які забезпечують обробку, зберігання, захист і облік даних про осіб, що звертаються за соціальною підтримкою, мають на неї право або є її отримувачами, а також про надавачів соціальних послуг.

Центральною складовою системи визначено Єдиний соціальний реєстр, що забезпечує ведення електронних особових справ, соціальних реєстраційних карток осіб, сімей і домогосподарств. У ньому також фіксуються звернення за соціальною підтримкою, прийняті рішення, нарахування та виплати всіх її видів.

Автоматизація соціальних виплат та електронний обмін даними

Закон передбачає запровадження електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами та інформаційними системами. Це означає, що встановлення та підтвердження права на соціальну підтримку здійснюватиметься на основі автоматизованого обміну даними між державними ресурсами без необхідності дублювання інформації громадянами.

До системи вноситиметься інформація із звернень заявників, у межах електронної взаємодії між реєстрами, а також у процесі роботи суб’єктів системи. Закон передбачає інтеграцію з широким переліком державних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрами цивільного стану, нерухомості, транспортних засобів, податковими та пенсійними базами, демографічним реєстром, судовими та виконавчими системами, освітніми та медичними ресурсами, а також іншими державними системами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Захист персональних даних та доступ до інформації

Усі дані, що обробляються в системі, мають конфіденційний характер. Доступ до них надається виключно в межах повноважень користувачів із фіксацією всіх дій у системі. Закон встановлює заборону на обробку або вимагання інформації поза визначеними повноваженнями, а також передбачає відповідальність за порушення правил захисту даних, несанкціонований доступ або розголошення інформації.

Права громадян у Єдиній інформаційній системі

Громадяни, чиї дані внесено до системи, отримують право безоплатно перевіряти інформацію про себе, отримувати повідомлення про запити до їхніх даних, вимагати виправлення інформації, а також отримувати електронні довідки і витяги з автоматично сформованими ідентифікаторами.

Громадський контроль та моніторинг системи

Законом передбачено створення незалежного громадського органу моніторингу, до складу якого входять представники громадянського суспільства та експерти у сферах соціальної політики, цифрових технологій і кібербезпеки. Його функції включають моніторинг дотримання прав громадян, аналіз ефективності роботи системи та сприяння прозорості використання бюджетних коштів.

Фінансування створення та функціонування системи здійснюється за рахунок державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших дозволених законодавством джерел. Закон також передбачає поетапне впровадження системи та інтеграцію чинних державних реєстрів у єдину цифрову інфраструктуру соціальної сфери.

