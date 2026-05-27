  1. В Україні

День працівника держфінконтролю відзначатимуть в Україні щороку 29 липня — указ

16:06, 27 травня 2026
Нове професійне свято офіційно з’явилося в календарі.
В Україні офіційно запровадили нове професійне свято — День працівника органу державного фінансового контролю. Його щороку відзначатимуть 29 липня.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №441/2026 «Про День працівника органу державного фінансового контролю».

Нове професійне свято встановлено з урахуванням ролі органів державного фінансового контролю у захисті економічних інтересів держави, а також для сприяння розвитку професійної діяльності у цій сфері та забезпечення законного й ефективного використання ресурсів держави.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Додамо, що Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня.

