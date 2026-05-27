В Україні з’явиться нове свято — за що проголосувала Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня.
Ініціатива № 15053, спрямована на вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, а також на підтримку культурного спротиву в умовах збройної агресії РФ.
У парламенті зазначили, що нова пам’ятна дата має також сприяти зміцненню українського культурного простору.
Запропонована дата пов’язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики.
З пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії.
