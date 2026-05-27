Дисциплінарна палата ВРП відсторонила суддю Житомирського апеляційного суду Романа Борисюка

Суддю Романа Борисюка відсторонено від здійснення правосуддя.

Суддю Житомирського апеляційного суду Романа Борисюка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

У лютому 2024 року авто судді Романа Борисюка потрапило в аварію. Справою зацікавилася ВРП.

27 травня дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосувала до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

