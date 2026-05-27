Дисциплінарна палата ВРП відсторонила суддю Житомирського апеляційного суду Романа Борисюка

12:38, 27 травня 2026
Суддю Романа Борисюка відсторонено від здійснення правосуддя.
Суддю Житомирського апеляційного суду Романа Борисюка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

У лютому 2024 року авто судді Романа Борисюка потрапило в аварію. Справою зацікавилася ВРП.

27 травня дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосувала до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

