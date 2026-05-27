Штрафи у 170 тисяч гривень за помилки у військовому обліку поставили на паузу — законопроєкт завис у Комітеті

Ініціатива про штрафи для посадовців за порушення військового обліку залишилася без руху.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєкту №15115, який передбачає відповідальність службових осіб за порушення правил ведення військового обліку. Документ, зокрема, пропонував запровадити значні штрафи за помилки у військовому обліку та роботі з реєстром «Оберіг».

Йдеться про проект Закону «Про внесення змін до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил ведення військового обліку службовими особами».

Комітет є головним з опрацювання цього законопроєкту, однак під час розгляду в першому читанні ухвалив рішення відкласти його розгляд.

Чому законопроєкт про відповідальність за помилки у реєстрі «Оберіг» викликав критику

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт №15115 викликав серйозну дискусію серед експертів та адвокатської спільноти через ризики правових колізій і можливе зростання кількості судових спорів.

Документ був зареєстрований після низки резонансних судових справ щодо незаконної постановки громадян на військовий облік, зокрема жінок. Ініціатори законопроєкту пропонували встановити відповідальність посадових осіб за порушення у сфері військового обліку, а також запровадити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Втім, Головне науково-експертне управління Верховної Ради звернуло увагу на низку недоліків документа. Серед ключових зауважень — надто широке формулювання поняття «порушення порядку ведення військового обліку», відсутність чіткого визначення відповідальних осіб та неврегульоване питання підсудності таких справ.

Експерти також застерігали, що фіксований штраф у 170 тисяч гривень може суперечити принципу індивідуалізації відповідальності, гарантованому Конституцією, оскільки не дозволяє враховувати ступінь вини чи обставини конкретної справи.

НААУ запропонувала окрему статтю КУпАП для відповідальності посадових осіб

Критику щодо законопроєкту висловила і Національна асоціація адвокатів України. У НААУ зазначили, що чинна стаття 210-1 КУпАП стосується відповідальності військовозобов’язаних та призовників, а не посадових осіб, тому запропоновані зміни можуть створити правову суперечність.

Адвокати запропонували замість цього створити окрему статтю 210-2 КУпАП, яка б регулювала відповідальність саме службових осіб за порушення у сфері військового обліку.

Також у НААУ наголосили, що законопроєкт не охоплює низку масових порушень, серед яких — несвоєчасне внесення даних до реєстрів, неправильне визначення категорії обліку та неналежне зберігання документів.

Які ризики бачать експерти у штрафах для працівників ТЦК

Окрему увагу експерти звернули на ризик конфлікту інтересів. Наразі протоколи за статтею 210-1 КУпАП складають представники ТЦК, тому у разі ухвалення законопроєкту в нинішній редакції працівники ТЦК могли б бути змушені складати протоколи на своїх колег.

Також юристи попереджають, що надто високий фіксований штраф може створити додаткові корупційні ризики та спровокувати нову хвилю судових оскаржень.

Подальша доля законопроєкту №15115 залишається невизначеною

За підсумками засідання Комітет відклав розгляд законопроєкту №15115. Таким чином, подальша доля ініціативи щодо штрафів за помилки у військовому обліку та роботі реєстру «Оберіг» наразі залишається невизначеною.

