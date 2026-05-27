Частину «військового» податку спрямують на виплати за збиті дрони: що змінять у фінансуванні ЗСУ
13:28, 27 травня 2026
Комітет з питань бюджету підтримав урядовий законопроєкт про зміни до держбюджету-2026, яким пропонується спрямувати частину «військового» ПДФО на виплати винагород за знищені дрони держави-агресора, а також збільшити видатки на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув одразу вісім законопроєктів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Серед них — урядовий законопроєкт щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (реєстр. №15224), шість альтернативних до нього законопроєктів (№№15224-1 – 15224-6), а також окремий законопроєкт №15177.