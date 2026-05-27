Частину «військового» податку спрямують на виплати за збиті дрони: що змінять у фінансуванні ЗСУ

Урядовий законопроєкт передбачає врегулювання порядку зарахування у 2026 році фінансової допомоги Європейського Союзу до державного бюджету. Крім того, документом пропонується визначити цільове використання коштів від військового збору та вивізного мита на товари військового і подвійного призначення — їх планують спрямовувати на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, а також на закупівлю, модернізацію та оновлення озброєння.

Також у законопроєкті передбачено, що частину надходжень від так званого «військового» ПДФО пропонується використовувати для виплати винагород за знищення безпілотників держави-агресора.

Окремо уряд пропонує суттєво збільшити фінансування сектору національної безпеки та оборони — на 1,56 трлн грн. Додатково ще 40 млрд грн планують спрямувати до резервного фонду державного бюджету, а також передбачити 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.

Альтернативні законопроєкти здебільшого повторюють положення урядового документа, однак містять окремі відмінності. Зокрема, вони стосуються механізмів розподілу «військового» ПДФО, можливого скорочення видатків для окремих головних розпорядників бюджетних коштів та врегулювання інших бюджетних питань. Водночас Міністерство фінансів висловило суттєві зауваження до всіх альтернативних законопроєктів і не підтримало жоден із них.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді включити всі зазначені законопроєкти до порядку денного сесії. При цьому урядовий законопроєкт №15224 пропонується визначити невідкладним та після розгляду у першому читанні ухвалити за основу. Комітету також планують доручити підготувати документ до другого читання за скороченою процедурою.

Окремо Комітет розглянув законопроєкт №15177 щодо спрямування військового збору до спеціального фонду держбюджету для збільшення виплат грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Документом пропонується у другому півріччі 2026 року встановити цільове використання коштів військового збору саме на виплати військовим.

Оскільки це питання вже врегульовується урядовим законопроєктом №15224 та альтернативними до нього документами, Комітет рекомендував Верховній Раді включити законопроєкт №15177 до порядку денного та визначитися щодо його подальшої долі шляхом голосування після розгляду всього пакета відповідних законопроєктів.

Як писала «Судово-юридична газета», уряд подав до парламенту законопроєкт, що переглядає фінансовий план держави на поточний рік. Ключовий акцент — залучення 90 млрд євро від ЄС та створення цільових фондів для Міноборони.

Документ зосереджений на трьох напрямках: залучення міжнародної допомоги, консолідацію внутрішніх ресурсів та стимулювання технологічного спротиву. Загальний обсяг додаткових видатків на безпеку і оборону за цим проєктом становить понад 1,56 трильйона гривень.

Також ми писали, що зареєстрували законопроєкт, який передбачає підвищення основного грошового забезпечення військовослужбовців з 1 червня 2026 року в 1,5 рази. Також передбачено підвищення для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема дітей різних вікових категорій, працездатних осіб та пенсіонерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.