В Україні спростили отримання е-Рецептів та медичних висновків

Відтепер алергологи та дитячі алергологи можуть самостійно виписувати е-Рецепти на «Доступні ліки».

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Міністерство охорони здоров'я повідомило, що з 12 червня набули чинності зміни, які спрощують отримання е-Рецептів та медичних висновків

Що змінюється для пацієнтів?

- Лікування в алерголога: тепер алергологи та дитячі алергологи можуть самостійно виписувати е-Рецепти на «Доступні ліки». Більше не потрібно йти до сімейного лікаря лише за рецептом — ви отримаєте його одразу на прийомі у профільного спеціаліста.

- Екстрена допомога: звернулися до відділення екстреної допомоги з травмою чи гострим станом? Лікар зможе одразу сформувати вам медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Йти за ним до свого сімейного лікаря не потрібно.

- Онкологічна допомога: Розширено перелік спеціалістів (зокрема, додано лікарів з ядерної медицини та радіаційної онкології), які можуть формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Ви отримуєте лікування та документи в одного спеціаліста, який вас лікує.

«Лікар, який оглядає та призначає пацієнту лікування, має всі повноваження виписати йому необхідний електронний документ. Спрямовувати пацієнта до сімейного лікаря тільки за рецептом чи висновком про тимчасову непрацездатність є недоцільним та не відповідає вимогам законодавства», - додали у МОЗ.

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