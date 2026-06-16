Нестача суддів, затягування справ і проблеми виконання рішень: що заважає розгляду спорів щодо дітей

Зараз 36% посад у судах першої інстанції є вакантними, а в КЦС ВС ця цифра становить 30% посад.

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Верховний Суд застосовує гнучкі підходи до розгляду спорів щодо дітей, а у своїх процесуальних рішеннях регулярно згадує про медіацію та примирення. Окрім того, ВС запитує актуальну інформацію від органів у справах дітей, враховуючи можливі зміни в сімейній ситуації та загальному контексті, в якому перебуває дитина. Водночас у Верховному Суді звертають увагу на проблеми виконання судових рішень у таких спорах. З цього приводу суд неодноразово постановляв окремі ухвали на адресу Міністерства юстиції та Кабінету Міністрів.

Так, 27 травня 2026 року КЦС ВС розглянув справу № 344/432/24, в якій апеляційний суд, застосувавши імперативну норму ст. 251 ЦПК України, задовольнив клопотання батька малолітньої дитини про зупинення провадження у справі, оскільки батько є військовослужбовцем. Касаційний суд скасував це судове рішення. Ухвалюючи рішення, КЦС ВС надав оцінку балансу прав та інтересів учасників справи, врахував принципи справедливості, добросовісності та найкращих інтересів дитини. Суд узяв до уваги, що батько, який абсолютно не сплачував аліментів на дитину, мав можливість і фактично брав активну участь у розгляді справи – подавав заяви, скарги та клопотання, відправляючи їх із міста на заході України. За таких обставин КЦС ВС дійшов висновку, що ця справа підлягає розгляду апеляційним судом по суті.

Щодо формування концепції спільної батьківської опіки в Україні, Верховний Суд зазначив, що ще з 2022 року КЦС ВС у низці постанов послідовно звертав увагу на можливість застосування такої моделі, поступово формуючи нові підходи до вирішення відповідних спорів. Як вказують у ВС, адвокати повідомляли, що завдяки цьому в деяких випадках конфлікти врегульовувалися вже на досудовому етапі, зокрема шляхом застосування моделі «пташиного гнізда», коли дитина залишається у звичному помешканні, а батьки по черзі приїжджають до неї в порядку, визначеному судом.

Постановою від 16 лютого 2024 року у справі № 465/6496/19 суд уперше безпосередньо визначив почергове проживання дитини з кожним із батьків за відповідним графіком з огляду на міжнародні норми та принцип рівності прав батьків. Надалі цей підхід був підтверджений і розвинений у постанові від 22 травня 2024 року у справі № 643/7509/21.

Його не залишили без уваги законодавці, й у жовтні 2024 року у Верховній Раді України було зареєстровано два законопроєкти щодо внесення змін до СК України в частині спільної батьківської опіки (№ 12123 від 15 жовтня 2024 року та № 12132 від 17 жовтня 2024 року). Проєкт нового Цивільного кодексу України (ч. 2 ст. 1551) також передбачає пряме законодавче закріплення повноважень суду щодо встановлення почергового проживання дитини з батьками за наявності обставин, що мають істотне значення, та якщо це відповідає інтересам дитини.

Разом із цим у Верховному Суді звертають увагу на деякі проблеми. Одна з них – виконання судових рішень у відповідній категорії справ. Верховний Суд неодноразово постановляв окремі ухвали з цього приводу зі зверненням до Міністерства юстиції та Кабінету Міністрів.

Також у ВС звернули увагу, що на строках розгляду справ щодо дітей позначаються загальні проблеми судової системи. Зокрема, ідеться про нестачу кадрів: зараз 36% посад у судах першої інстанції є вакантними, а в КЦС ВС ця цифра становить 30% посад.

Крім того, існує проблема залучення до роботи в суді кваліфікованих спеціалістів через низьку заробітну плату.

Водночас у ВС зазначили, що спеціалізація суддів, зокрема у сімейних справах та справах щодо дітей, має супроводжуватись і спеціалізацією працівників апарату. Такі працівники можуть здійснювати певні попередні комунікації до стадії судового засідання, а в деяких випадках це може сприяти й досудовому вирішенню спору.

Серед інших викликів – проблема в залученні психологів, взаємодії з органами у справах дітей, адже якісний висновок органу має містити глибокий аналіз обставин справи, думки дитини.

Насамкінець існує проблема технічного забезпечення судів. У ВС зазначають, що у передових юрисдикціях судді використовують вбудований штучний інтелект, інформація в якому не виходить за межі судової системи та дозволяє суттєво прискорити розгляд справ.

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